Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Pkw-Brand

Niederwambach (ots)

Am Montag, 08.12.2025, gegen 16.20 Uhr, geriet auf der Landesstraße 267 in der Gemarkung Niederwambach, Höhe Udertsmühle, ein Pkw in Brand. Das Feuer konnte durch die Feuerwehr gelöscht werden. Es wurde niemand verletzt. Jedoch brannte das Fahrzeug völlig aus. Zudem wurde der Fahrbahnbelag beschädigt. Im Einsatz waren Kräfte der Feuerwehr der VG Puderbach, der Straßenmeisterei Dierdorf und der Polizei Altenkirchen. Zur Brandursache können derzeit noch keine abschließenden Angaben gemacht werden.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell