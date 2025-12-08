PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-PDNR: Sachbeschädigungen in Datzeroth

Neuwied (ots)

In der Zeit vom 05.12.2025 12:00 Uhr bis 07.12.2025 13:30 Uhr beschädigten unbekannte Täter einen Gartenzaun auf dem Sportplatz in Datzeroth. Außerdem wurde der Zaun des Cage-Soccer Platzes beschädigt.

Zeugen werde gebeten, sachdienliche Hinweise der Polizei Straßenhaus unter der Rufnummer 02634/952-0 oder der E-Mailadresse pistrassenhaus@polizei.rlp.de zu melden

Polizeiinspektion Straßenhaus
