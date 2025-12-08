PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-PDNR: Meldung über Waffenbesitz deckt weitere Verstöße auf

Niederfischbach (ots)

Am 5.12.2025 meldete eine Zeugin der PI Betzdorf gegen kurz vor 22 Uhr eine Person, welche sich mit einer Schusswaffe auf dem Parkplatz eines Supermarkts in der Straße "An der Stürze" aufhalten würde.Die Ortslage wurde daraufhin durch Kräfte der Polizeiinspektionen Betzdorf und Altenkirchen sowie der Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein angefahren.

Nach weiteren Zeugenhinweisen konnten sodann im Bereich einer Tankstelle an der Konrad-Adenauer-Straße zwei Junge Männer im Alter von 22 und 23 Jahren angetroffen werden. Diese waren zuvor von dem Supermarkt aus mit ihren Motorrollern zu der Tankstelle gefahren. Im Helmfach des 23-jährigen konnte eine Schreckschusswaffe aufgefunden und beschlagnahmt werden. Da beide Personen unter Alkoholeinfluss standen, wurden ihnen jeweils Blutproben entnommen.

Es erfolgten entsprechende Anzeigenaufnahmen wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz und wegen der Fahrten unter Alkoholeinfluss.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Betzdorf
PHK Jan Hansonis

Telefon: 02741 926-146
E-Mail: pibetzdorf@polizei.rlp.de

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

Das könnte Sie auch interessieren