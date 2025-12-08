PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-PDNR: Verkehrsunfall mit verletzter Person

Anhausen (ots)

Am 07.12.2025 ereignete sich gegen 10:35 Uhr ein Verkehrsunfall auf der K 113 in der Gemarkung Anhausen. Der 27-jährige Fahrer eines VW Golf befuhr die Strecke in Richtung Thalhausen. In einer Rechtskurve kam er nach bisherigem Ermittlungsstand vermutlich infolge nicht angepasster Geschwindigkeit auf regennasser Fahrbahn ins Rutschen und prallte frontal gegen einen entgegenkommenden PKW VW Golf eines 73-jährigen Mannes. Der Unfallverursacher wurde nicht verletzt, der 73-jährige Fahrer des entgegenkommenden PKW wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert. Die beide Fahrzeuge wurden total beschädigt und durch ein Abschleppunternehmen geborgen. Die Straßenmeisterei Dierdorf wurde verständigt, da Betriebsstoffe aus den PKW ausliefen. Die Strecke war für die Dauer der Verkehrsunfallaufnahme gesperrt.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Neuwied/Rhein
Polizeiinspektion Straßenhaus
Telefon: 02634/952-0

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

