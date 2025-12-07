PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Körperverletzung in Neuwied - Zeugenaufruf!

Neuwied (ots)

Am 06.12.2025 ging eine 64-Jährige Frau gegen 16:50 Uhr die Grabenstraße in 56564 Neuwied entlang. Auf dem Gehweg wurde die Dame dann durch einen 61-Jährigen Mann mit Hund derart zu Boden gestoßen, dass die Dame diverse Verletzungen davon trug und aus eigener Kraft nicht mehr aufstehen konnte. Außerdem wurde das Handy der Geschädigten stark beschädigt. Zwei Jugendliche beobachteten den Vorfall offenbar und eilten der Dame zur Hilfe.

Die Polizei Neuwied sucht nun nach Zeugen, welche Hinweise zur Tat geben können. Insbesondere werden die beiden Jugendliche gebeten, sich bei der Polizei Neuwied unter der 02631-8780 oder unter pineuwied@polizei.rlp.de zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Neuwied/Rhein
PHK Bleidt

Telefon: 02631-878-0

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

