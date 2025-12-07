POL-PDNR: Pressemeldung der PI Neuwied zum Nikolauswochenende

Polizeidirektion Neuwied/Rhein

Neuwied - Schulwegkontrollen

Am Freitag, den 05.12.2025, führte die Polizei Neuwied Schulwegkontrollen an verschiedenen Schulen im Stadtgebiet durch. Hintergrund der Kontrollen waren mehrere Beschwerden von Schulleitungen und Eltern über unhaltbare Zustände im Zusammenhang mit den sogenannten Elterntaxis. An den verschiedenen Kontrollstellen wurden mehrere Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen nicht richtig gesicherter Kinder eingeleitet. Außerdem wurden bei zwei Fahrzeugen Mängel festgestellt, die zum Erlöschen der Betriebserlaubnis führten.

Neuwied - Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss auf der B42 führt zu langen Staus

Am Freitag, 05.12.2025, kam es auf der B42 gegen 09.00 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall. Zeugenaussagen zufolge fuhr der Unfallverursacher von der B256 aus Richtung Rheinbrücke kommend auf die B42 in Fahrtrichtung Linz auf und zog sofort auf die linke Spur. Dabei übersah der 28jährige Neuwieder einen aus Richtung Bendorf kommenden Pkw. Dieser fuhr mit hoher Geschwindigkeit auf den Unfallverursacher auf. Dabei wurde der Neuwieder aufgrund des nicht angelegten Sicherheitsgurtes aus dem Fahrzeug geschleudert und er kam auf der Fahrbahn zum Liegen. Dabei wurde der Mann leicht verletzt. Bei der Unfallaufnahme wurde eine erhebliche Alkoholisierung bei dem Unfallverursacher festgestellt, weshalb ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Sein Führerschein wurde sichergestellt. Aufgrund des Unfalls und der Bergemaßnahmen war die B42 fast eine Stunde voll gesperrt, was im Berufsverkehr zu langen Staus führte.

Neuwied - Wiederholte Trunkenheitsfahrt führt zu Sicherstellung des Pkw

Am Samstag, den 06.12.2025, fiel einer Streife der PI Neuwied gegen 12.40 Uhr im fließenden Verkehr ein Pkw auf, dessen Fahrer bereits mehrfach wegen des Fahrens unter Drogeneinfluss aufgefallen war. Das Fahrzeug, ein Mercedes S500 Coupé, wurde schließlich auf der Engerser Landstraße einer Kontrolle unterzogen. Hierbei stellten die Beamten bei dem 43jährigen Neuwieder erneut Anzeichen für einen zeitnah zurückliegenden Betäubungsmittelkonsum fest. Da ein Vortest verweigert wurde erfolgte die Entnahme einer Blutprobe. Der Pkw wurde aufgrund der wiederholten Verstöße mit dem Ziel der Einziehung sichergestellt und abgeschleppt. Im Zuge der Maßnahme beleidigte der Mann zudem die eingesetzten Beamten. Neben den vorliegenden Verfahren läuft derzeit zudem ein Verfahren der Stadt Neuwied wegen der Einziehung des Führerscheins des Mannes.

Neuwied ST Feldkirchen - Streitigkeiten führen zu Beleidigungsanzeige und Blutentnahme

Am Samstag, 06.12.2025, wurden der Polizei Neuwied gegen 15.00 Uhr Streitigkeiten in Neuwied ST Feldkirchen gemeldet. Bei der Überprüfung wurde festgestellt, dass der 44jährige Beschuldigte zunächst mit einem Nachbarn in Streit geraten war und diesen dabei beleidigte. Außerdem wurde bekannt, dass der erheblich alkoholisierte Beschuldigte kurz vor Eintreffen der Polizei mit seinem Pkw hin und her gefahren war. Daher wurde ihm eine Blutprobe entnommen.

Neuwied - Manipulationen an Pickup-Truck festgestellt

Am Sonntag, den 07.12.2025, stellten Beamte der PI Neuwied gegen 09.00 Uhr einen in der Fußgängerzone parkenden Dodge Ram fest. Der Fahrzeughalter konnte erreicht werden. Beim Umparken des Fahrzeugs stellten die Beamten ein überlautes Außengeräusch fest. Die genauere Überprüfung des Pickup-Trucks ergab, dass die Abgasanlage manipuliert wurde. Zur genaueren Begutachtung wurde das Fahrzeug sichergestellt.

