POL-PDNR: Aufbruch eines Zigarettenautomats

Asbach (Schöneberg) (ots)

Am 06.12.2025, gegen 13:30 Uhr, wurde hiesiger Dienststelle ein offenstehender Zigarettenautomat in der Mehrbachstraße, 53567 Asbach (OT Schöneberg) gemeldet. Vor Ort konnte festgestellt werden, dass der Zigarettenautomat augenscheinlich gewaltsam aufgebrochen wurde. Augenscheinlich wurden sämtliche Tabakwaren sowie enthaltenes Bargeld des Automaten entwendet. Die Polizei bittet Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise bezüglich Täter oder Tathergang geben können, sich bei der Polizeiinspektion Straßenhaus unter zum der Tel. 02634/9520 oder der E-Mailadresse pistrassenhaus@polizei.rlp.de zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Straßenhaus

Telefon: 02634-9520

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

