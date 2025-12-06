PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-PDNR: Wissen - Einbrüche in mehrere Autos in Niederhövels

Wissen (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag, 05. auf 06.12.2025, wurden drei Autos beschädigt, die in Niederhövels in der Hauptstraße, Bergstraße und Mittelstraße geparkt waren. Alle Autos, die teilweise nicht verschlossen waren, wurden im Innenraum beschädigt. Wer Hinweise auf den Täter geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizeiwache Wissen unter der Telefonnummer 02742/ 9350 oder per Mail unter pwwissen@polizei.rlp.de zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiwache Wissen
Telefon: 02742-9350
pwwissen@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

