PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neuwied/Rhein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfallflucht in der Friedrich-Rech-Straße

Neuwied (ots)

Am 05. Dezember 2025 kam es zwischen 15:00-16:30 Uhr in der Friedrich-Rech-Straße, Höhe Adler Apotheke / Lotterie, zu einer Verkehrsunfall mit unerlaubtem Entfernen vom Unfallort. Ein ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand abgestelltes Fahrzeug wurde durch ein vorbeifahrendes, unbekanntes Fahrzeug beschädigt. Der Verursacher setzte seine Fahrt fort, ohne sich für den Verkehrsunfall zu verantworten. Nach bisherigen Erkenntnissen wurden der linke Außenspiegel sowie der Kotflügel und die Alufelge des geparkten Fahrzeugs beschädigt. Am beschädigten Fahrzeug konnten weiße Lackabriebe festgestellt werden, weshalb es sich beim flüchtigen Fahrzeug um ein weißes Fahrzeug handeln könnte. Die Polizei bittet Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zum flüchtigen Fahrzeug geben können, sich bei der Polizei Neuwied unter der Tel.: 02631-8780 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Neuwied
Reckstraße 6
56564 Neuwied
Telefon: 02631-8780
pineuwied@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neuwied/Rhein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neuwied/Rhein
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neuwied/Rhein
Alle Meldungen Alle
  • 05.12.2025 – 12:04

    POL-PDNR: Presseerstmeldung zu Vorfall an Konrad-Adenauer-Schule in Asbach

    Asbach (ots) - Am heutigen Vormittag kam es in der Konrad-Adenauer-Schule in Asbach zu einem Vorfall, bei dem ein Schüler Reizgas in dem Schulgebäude versprühte. Hierdurch wurden zwei Personen verletzt. Derzeit sind mehrere Rettungskräfte und die Polizei im Einsatz. Es besteht keine weitere Gefahr. Die Polizei Straßenhaus bittet von weiteren Presseanfragen ...

    mehr
  • 05.12.2025 – 08:48

    POL-PDNR: Audi-Fahrerin unter Alkoholeinfluss

    Betzdorf (ots) - Direkt vor der eigenen Dienststelle kontrollierte eine Streife der PI Betzdorf in der Nacht zum 05.12.2025 gegen 01:30 Uhr eine 22-jährige Seat-Fahrerin. Da bei dieser Alkoholgeruch festgestellt wurde, führten die Beamten auf der Wache einen gerichtsverwertbaren Atemalkoholtest durch. Aufgrund des hierbei ermittelten Werts wurde gegen die 22-jährige ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Die ...

    mehr
  • 05.12.2025 – 08:40

    POL-PDNR: Kraftfahrzeugführer unter Drogeneinfluss

    Betzdorf (ots) - Eine Streife der PI Betzdorf kontrollierte am 04.12.2025 gegen 11:45 Uhr in der Friedrichstraße einen 45-jährigen Elektrokleinstfahrzeugführer. Hierbei wurden bei ihm drogentypische Auffälligkeiten festgestellt. Der Mann räumte den vorangegangen Konsum von Betäubungsmitteln ein. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Betzdorf PHK Jan ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren