POL-PDNR: Audi-Fahrerin unter Alkoholeinfluss

Betzdorf (ots)

Direkt vor der eigenen Dienststelle kontrollierte eine Streife der PI Betzdorf in der Nacht zum 05.12.2025 gegen 01:30 Uhr eine 22-jährige Seat-Fahrerin. Da bei dieser Alkoholgeruch festgestellt wurde, führten die Beamten auf der Wache einen gerichtsverwertbaren Atemalkoholtest durch. Aufgrund des hierbei ermittelten Werts wurde gegen die 22-jährige ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Die Weiterfahrt wurde ihr bis zum erreichen der Fahrtauglichkeit untersagt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Betzdorf
PHK Jan Hansonis

Telefon: 02741 926-146
E-Mail: pibetzdorf@polizei.rlp.de

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

