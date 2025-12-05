Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Audi-Fahrerin unter Alkoholeinfluss

Betzdorf (ots)

Direkt vor der eigenen Dienststelle kontrollierte eine Streife der PI Betzdorf in der Nacht zum 05.12.2025 gegen 01:30 Uhr eine 22-jährige Seat-Fahrerin. Da bei dieser Alkoholgeruch festgestellt wurde, führten die Beamten auf der Wache einen gerichtsverwertbaren Atemalkoholtest durch. Aufgrund des hierbei ermittelten Werts wurde gegen die 22-jährige ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Die Weiterfahrt wurde ihr bis zum erreichen der Fahrtauglichkeit untersagt.

