Polizeidirektion Neuwied/Rhein
POL-PDNR: Audi-Fahrerin unter Alkoholeinfluss
Betzdorf (ots)
Direkt vor der eigenen Dienststelle kontrollierte eine Streife der PI Betzdorf in der Nacht zum 05.12.2025 gegen 01:30 Uhr eine 22-jährige Seat-Fahrerin. Da bei dieser Alkoholgeruch festgestellt wurde, führten die Beamten auf der Wache einen gerichtsverwertbaren Atemalkoholtest durch. Aufgrund des hierbei ermittelten Werts wurde gegen die 22-jährige ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Die Weiterfahrt wurde ihr bis zum erreichen der Fahrtauglichkeit untersagt.
