POL-PDNR: Schulwegkontrollen der PI Straßenhaus

Polizeidirektion Neuwied/Rhein
Asbach (ots)

Die Polizei Straßenhaus führte heute Morgen, zu Schulbeginn, Schulwegkontrollen im Bereich der Schulstraße Asbach durch. Neben der Verfolgung von Verkehrsverstößen legten die Beamten auch ein Augenmerk auf Prävention und Aufklärung hinsichtlich sogenannter "Elterntaxis". Darunter versteht man umgangssprachlich das Fahren von Kindern mit dem Auto zur Schule durch die Eltern, was oft zu Verkehrschaos und Gefahren vor Schulgebäuden führt. Der Weg in die Schule oder Kita kann tückisch sein. Kinder nehmen Verkehrssituationen anders wahr als Erwachsene. Ihre Sicht ist eingeschränkt und sie reagieren häufig spontan - was sie besonders gefährdet. Die Polizei Straßenhaus richtet einen dringenden Appell an alle Autofahrenden: "Fahren Sie im Umfeld von Schulen besonders vorsichtig, rücksichtsvoll und stets bremsbereit. Rechnen Sie jederzeit damit, dass ein Kind plötzlich auf die Straße läuft. Blockieren Sie niemals Gehwege, Fußgängerampeln oder Fußgängerüberwege, denn freie Sicht kann Leben retten." Ein besonderer Appell richtet sich auch gegen sogenannte "Elterntaxis". Wer Kinder direkt vor der Schule absetzt, schafft oft unübersichtliche und gefährliche Situationen. Die Polizei empfiehlt, Kinder zu Fuß gehen zu lassen, wenn dies möglich ist. Muss das Auto genutzt werden, sollte eine sichere Haltemöglichkeit abseits des unmittelbaren Schulumfelds gewählt werden, um so Gefahrensituationen zu vermeiden. Die Polizei Straßenhaus wird auch weiterhin Schulwegkontrollen mit Fokus auf Kindersicherheit durchführen. Insgesamt wurden heute fünf Verstöße geahndet. Es erfolgte eine positive Resonanz seitens der Eltern und Schulen hinsichtlich der durchgeführten Kontrollen und Präventionsgesprächen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Straßenhaus

Telefon: 02634/952-0
E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

Polizeidirektion Neuwied/Rhein
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neuwied/Rhein
