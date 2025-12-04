PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-PDNR: versuchter Einbruchsdiebstahl

Weyerbusch (ots)

In der Zeit von Montag, 01.12.2025, 18.00 Uhr, bis Mittwoch, 03.12.2025, 08.00 Uhr, kam es im Weyerbuscher Ortsteil Hilkhausen zu einem versuchten Einbruchsdiebstahl. Nach bisherigen Erkenntnissen versuchten unbekannte Täter, in eine Scheune in der Alten Dorfstraße einzubrechen. Die Personen gelangen jedoch nicht in das Gebäude. Die Polizei Altenkirchen bittet um Hinweise.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Altenkirchen
Frank Feldhäuser, PHK
Telefon: 02681 946-0
pialtenkirchen@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

