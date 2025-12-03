PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-PDNR: Verkehrsunfallflucht in Neustadt/Wied

Neustadt/Wied (ots)

Am 02.12.2025, gegen 08:00 Uhr, ereignete sich in der Ortslage Neustadt/Wied eine Verkehrsunfallflucht. Der Geschädigte hatte seinen PKW in der Gartenstraße in Höhe der Hausnummer 9 am rechten Fahrbahnrand abgestellt. Der Fahrer eines LKW wollte mit seinem Fahrzeug von der Gartenstraße aus nach links in die Straße Im Engelsgarten einbiegen. Hierbei Streifte der Fahrer die linke Fahrzeugseite des abgestellten PKW und beschädigte diese. Der Fahrzeugführer setzte seine Fahrt fort ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Anhand von Zeugenaussagen dürfte es sich bei dem Unfallverursacher um einen dunklen LKW bis 7,5t gehandelt haben. Weitere Hinweise liegen der Polizei Straßenhaus bislang nicht vor. Zeugen, welche Hinweise auf den vermeintlich verursachenden LKW geben können, werden gebeten sich bei der Polizei in Straßenhaus unter der 02634/952-0 oder der E-Mailadresse pistrassenhaus@polizei.rlp.de zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Straßenhaus

Telefon: 02634/952-0
E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de

