PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neuwied/Rhein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Fahren ohne Fahrerlaubnis

Melsbach (ots)

Am Nachmittag des 02.12.2025 wurde der Polizeiinspektion Straßenhaus ein PKW mit einer Panne auf der B256 im Bereich Melsbach gemeldet. Die entsandte Streifenwagenbesatzung konnte vor Ort tatsächlich ein Pannenfahrzeug feststellen. Darüber hinaus stellten die Beamten allerdings auch fest, dass es sich bei dem Fahrzeugführer um einen erst 15-jährigen Jugendlichen aus dem Raum Neuwied handelte. Die Ermittlungen ergaben, dass der Jugendliche das Fahrzeug seiner Mutter ohne deren Zustimmung und ohne Fahrerlaubnis genutzt hatte. Entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet. Der Jugendliche wurde an einen Erziehungsberechtigten über und der PKW musste abgeschleppt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Straßenhaus

Telefon: 02634/952-0
E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neuwied/Rhein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neuwied/Rhein
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neuwied/Rhein
Alle Meldungen Alle
  • 03.12.2025 – 08:26

    POL-PDNR: Zechbetrug

    Altenkirchen (ots) - Am Dienstag, 02.12.2025, gegen 21.00 Uhr, kam es in Altenkirchen, Wilhelmstraße, zu einem Zechbetrug. Nach bisherigen Erkenntnissen bestellte eine 38-jährige Frau in einer Gaststätte Speisen und Getränke. Nachdem sie diese verzehrt hatte, flüchtete sie, ohne zu zahlen, aus dem Lokal. Die Beschuldigte konnte kurz darauf unweit des Tatortes von Beamten der Polizeiinspektion Altenkirchen angetroffen werden. Es wurde ein Strafverfahren eingeleitet. ...

    mehr
  • 03.12.2025 – 08:08

    POL-PDNR: Fahren unter Drogeneinwirkung

    Altenkirchen (ots) - Am Dienstag, 02.12.2025, gegen 08.50 Uhr, führten Beamte der Polizeiinspektion Altenkirchen eine Verkehrskontrolle in Altenkirchen, Hochstraße, durch. Hierbei konnte ein 31-jähriger Pkw-Fahrer festgestellt werden, bei dem der Verdacht auf eine Drogenbeeinflussung bestand. Ein entsprechender Vortest verlief positiv. Es erfolgte die Entnahme einer Blutprobe und die Einleitung eines ...

    mehr
  • 02.12.2025 – 20:22

    POL-PDNR: Schulbusunfall

    Neustadt (Wied) (ots) - Am 02.12.2025 kam es gegen 13:40 Uhr zu einem Verkehrsunfall im Bereich der Wiedtalstraße in Neustadt/Wied. Hierbei musste ein vollbesetzter Schulbus, aufgrund einer Vorfahrtsmissachtung eines zunächst flüchtigen Verkehrsteilnehmers, eine Gefahrenbremsung einleiten. Hierdurch wurden 6 Kinder leicht verletzt. Diese konnten jedoch nach kurzer medizinischer Versorgung in die Obhut der Eltern übergeben werden. Durch die eingesetzten Polizeikräfte ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren