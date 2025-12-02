Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Schulbusunfall

Neustadt (Wied) (ots)

Am 02.12.2025 kam es gegen 13:40 Uhr zu einem Verkehrsunfall im Bereich der Wiedtalstraße in Neustadt/Wied. Hierbei musste ein vollbesetzter Schulbus, aufgrund einer Vorfahrtsmissachtung eines zunächst flüchtigen Verkehrsteilnehmers, eine Gefahrenbremsung einleiten. Hierdurch wurden 6 Kinder leicht verletzt. Diese konnten jedoch nach kurzer medizinischer Versorgung in die Obhut der Eltern übergeben werden. Durch die eingesetzten Polizeikräfte konnte der Unfallverursacher aus der Verbandsgemeinde Waldbreitbach im Nachgang ermittelt werden. Dieser wird sich nun in einem Strafverfahren verantworten müssen.

