POL-LM: +++ Auto aufgebrochen +++ Einbruch in Wohnhaus +++ Am Bahnhof zugeschlagen +++ Verletzte bei Unfällen +++ Alkoholisierter Fahrer versucht zu fliehen +++

1. Auto aufgebrochen,

Selters, Waizgärtenstraße, Freitag, 28.12.2025, 18:20 Uhr bis Samstag, 29.11.2025, 06:45 Uhr

(wie) In der Nacht von Freitag auf Samstag ist in Selters ein Auto aufgebrochen worden. Eine 48-Jährige hatte am Freitagabend einen grünen Audi in der Waizgärtenstraße abgestellt. Als sie am Samstagmorgen zu dem Fahrzeug zurückkehrte, musste sie feststellen, dass ein Unbekannter die Scheibe der Beifahrertür gewaltsam geöffnet hatte. Den Innenraum des Pkw hatte der Täter nach Wertsachen durchwühlt, aber offenbar nichts gefunden. Anschließend entkam der Unbekannte unerkannt. Die Kriminalpolizei ermittelt und nimmt Hinweise unter der Nummer 06431/ 9140-0 entgegen.

2. Einbruch in Wohnhaus,

Limburg-Linter, Tannenstraße, Dienstag, 03.12.2025, 18:30 Uhr

(wie) Am Dienstagabend ist es in Linter zu einem Einbruch in ein Wohnhaus gekommen. Unbekannte betraten im Schutze der Dunkelheit das Grundstück eines Hauses in der Tannenstraße und begaben sich zu der Einliegerwohnung des Gebäudes. Mit einem Werkzeug verschafften sich die Einbrecher über die Terrassentür Zugang zum Inneren. Die Täter durchwühlten die Räumlichkeiten des Gebäudes auf der Suche nach Wertgegenständen. Bisher ist nicht bekannt, ob etwas entwendet wurde. Die Kriminalpolizei ermittelt und sicherte Spuren am Tatort. Hinweise aus der Bevölkerung werden unter der Rufnummer 06431/ 9140-0 erbeten.

3. Am Bahnhof zugeschlagen,

Bad Camberg, Caspar-Hofmann-Platz, Dienstag, 02.12.2025, 13:50 Uhr

(wie) Am Bad Camberger Bahnhof ist am Dienstagnachmittag ein Mann von einem anderen geschlagen und verletzt worden. Der 26-Jährige hielt sich gegen 13:50 Uhr am Bahnhof in Bad Camberg auf. Plötzlich näherte sich ein Unbekannter und schlug dem Mann unvermittelt mehrmals mit der Faust ins Gesicht. Zudem soll der Täter den 26-Jährigen noch bedroht haben, bevor er wieder verschwand. Der geschädigte Afghane beschrieb den Angreifer ebenfalls als Afghanen, 18 bis 20 Jahre alt, 180 bis 190 cm groß mit dunklen kurzen Haaren. Der Täter soll auffällige Pigmentflecken unter den Augen gehabt haben. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Rufnummer 06431/ 9140-0 um Hinweise.

4. Verletzte nach Unfall bei Löhnberg,

Löhnberg, Landesstraße 3020, Dienstag, 02.12.2025, 11:40 Uhr

(wie) Bei Löhnberg ist am Dienstagmittag eine Frau bei einem Verkehrsunfall verletzt worden. Die 38-Jährige befuhr mit einem Seat die L 3020 von Löhnberg kommend in Richtung Niedershausen. Als sie die Einmündung von der B 49 passierte, fuhr plötzlich ein 55-Jähriger mit einem Klein-Lkw von der Bundesstraße auf die Fahrbahn der Landesstraße, um nach links in Richtung Löhnberg abzubiegen. Hierbei hatte er offenbar den vorfahrtsberechtigt nähernden Seat übersehen. Es kam zur Kollision im Einmündungsbereich, bei der die Autofahrerin verletzt wurde. Der Rettungsdienst brachte die 38-Jährige daraufhin in ein Krankenhaus. Der Seat musste abgeschleppt werden. Den Schaden schätzt die Polizei auf circa 10.000 EUR.

5. Gegen geparktes Auto gefahren,

Selters, Haintchener Straße, Dienstag, 02.12.2025, 18:55 Uhr

(wie) Am Dienstagabend ist in Niederselters ein Kind bei einem Unfall mit einem parkenden Fahrzeug verletzt worden. Ein 33-Jähriger befuhr mit einem VW die Haintchener Straße in Richtung der L 3449 (Hessenstraße). Hierbei fuhr er aufgrund eines entgegenkommenden Fahrzeugs zu weit nach rechts und prallte gegen einen dort geparkten BMW. Bei der Kollision wurde in dem VW eine Achtjährige verletzt. Angehörige brachten sie zur weiteren Abklärung in ein Krankenhaus. Den Schaden schätzt die Polizei auf circa 15.000 EUR, der Halter des BMW wurde von der Streife informiert.

6. Von eigenem Auto erfasst worden,

Limburg, Londoner Straße, Mittwoch, 03.12.2025, 04:50 Uhr

(wie) In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch ist in Limburg ein Mann in einem Parkhaus von seinem eigenen Pkw erfasst und verletzt worden. Ein 61-Jähriger war mit einem Ford in das Parkhaus in der Londoner Straße gefahren und wollte in einer Parklücke einparken. Hierbei stieß er gegen einen Pfosten und beschädigte seinen Pkw. Als er ausstieg, um sich den Schaden anzusehen rollte der Ford plötzlich nach vorne los. Beim Versuch das Auto aufzuhalten, kam der Mann zu Fall und wurde von seinem Fahrzeug gegen einen gegenüber geparkten Renault gedrückt. Hierbei wurde der Mann verletzt, an beiden Autos entstand Sachschaden. Der Verletzte wurde vom Rettungsdienst behandelt.

7. Alkoholisierter Fahrer versucht zu fliehen, Limburg, Konrad-Kurzbold-Straße, Mittwoch, 03.12.2025, 01:45 Uhr

(wie) Ein alkoholisierter Autofahrer hat in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch versucht zu Fuß von einer Polizeikontrolle zu flüchten, er wurde festgenommen. Der 21-Jährige war einer Streife in der Konrad-Kurzbold-Straße wegen einer Ordnungswidrigkeit aufgefallen. Daher stoppten die Beamten den Pkw und führten eine Kontrolle durch. Da die Polizisten den Geruch von Alkohol im Atem des Mannes rochen, ließen sie ihn zur weiteren Abklärung aussteigen. Dies nutzte der 21-Jährige, um zu Fuß von der Kontrollstelle zu fliehen. Aufgrund seiner Alkoholisierung kam er allerdings nicht weit, da er ohne Fremdeinwirkung stürzte. So konnten die Beamten den Mann problemlos einholen und festnehmen. Nach einer Blutentnahme in den Räumlichkeiten der Polizeistation wurde der 21-Jährige wieder auf freien Fuß gesetzt, er wird sich nun einem Strafverfahren stellen müssen.

