PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: +++ Einbrecher am Wochenende aktiv +++ Dieseldiebe in Kirberg +++ Platzverweis ignoriert und im Gewahrsam gelandet +++ Vandalismus am Wochenende +++ Betrunken Unfall gebaut und verletzt +++

Limburg (ots)

1. Einbrecher am Wochenende aktiv,

Landkreis Limburg-Weilburg, Freitag, 28.11.2025 bis Samstag, 29.11.2025

(wie) Am Wochenende waren Einbrecher im Landkreis unterwegs, in vielen Fällen blieb es glücklicherweise beim Einbruchsversuch. In Limburg sind Unbekannte am Freitagnachmittag über die Dachterrasse in ein Einfamilienhaus in der Bahnhofstraße eingedrungen. Dort öffneten sie gewaltsam ein Fenster und stiegen in die Wohnräume ein. Auf der Suche im Haus ließen die Einbrecher Bargeld mitgehen und verschwanden anschließend wieder. Vier weitere Häuser wurden ebenfalls von Unbekannten angegangen, die Täter gelangten allerdings nicht in die Gebäude: Freitagabend versuchten sie es in Erbach in der Straße "Am Walberstück", scheiterten aber an der Terrassentür. In der Nacht von Freitag auf Sonntag wurde im Amselweg in Werschau das Glas einer Terrassentür eingeschlagen, aber auch nicht in das Haus gelangt. Samstagabend betraten Unbekannte unbefugt ein Haus in der Höhenstraße in Aumenau. Dieses verließen sie allerdings schnell wieder, als der Hund der Familie anschlug. In Laubuseschbach kletterten Unbekannte auf den Balkon eines Wohnhauses in der Straße "Hallgarten". Anschließend warfen sie die Balkontür mit einem Stein ein, gelangten aber nicht ins Innere.

Die Kriminalpolizei ermittelt in allen Fällen und nimmt Hinweise unter der Nummer 06431/ 9140-0 entgegen.

2. Dieseldiebe in Kirberg,

Hünfelden-Kirberg, Hünfeldener Höhe, Freitag, 28.11.2025 bis Montag, 01.12.2025

(wie) In Kirberg waren am Wochenende Spritdiebe am Werk. Die Täter begaben sich unbeobachtet zu einem Baustellengelände an der Hünfeldener Höhe. Dort waren zwei Lkw der Marken Mercedes und Scania abgestellt. An beiden Fahrzeugen öffneten die Diebe die Tanks und zapften circa 550 Liter Diesel daraus ab. Vom Scania ließen die Unbekannten noch ein Verbindungskabel mitgehen. Am Mercedes bauten die Täter zwei Batterien aus, ließen diese aber letztendlich stehen. Mit der Beute verschwanden die Diebe anschließend in einem unbekannten Fahrzeug. Hinweise werden unter der Rufnummer 06431/ 9140-0 erbeten.

3. Platzverweis ignoriert und im Gewahrsam gelandet, Weilburg, Langgasse, Sonntag, 30.11.2025, 12:00 Uhr

(wie) Am Sonntag hat ein Mann in Weilburg den Platzverweis der Polizei ignoriert und ist dann im Gewahrsam gelandet. Der 29-Jährige hatte sich zunächst in einer Wohnung in der Langgasse danebenbenommen und war dort rausgeflogen. Als er sich mit Gewalt wieder Zugang verschaffen wollte, sprachen ihn Hausbewohner an. Da er diese dann körperlich angriff, brachten sie den Aggressor zu Boden. Zeitgleich traf eine Polizeistreife ein, die dem Mann nach einer Kontrolle einen Platzverweis erteilte. Als er diesem partout nicht nachkommen wollte, nahmen die Beamten den 29-Jährigen in Gewahrsam und brachten ihn zur Verhinderung weiterer Straftaten in einer Zelle unter. Entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet.

4. Vandalismus am Wochenende,

Limburg & Selters, Freitag, 28.11.2025 bis Samstag, 29.11.2025

(wie) Aufgrund von Vandalismus ist es am Wochenende zu Schäden an Privateigentum in Limburg und Selters gekommen. Unbekannte haben am Samstagnachmittag in einer Tiefgarage in der Limburger Gartenstraße einen Krankenfahrstuhl umgeworfen und dann noch mit einem spitzen Gegenstand zerkratzt. In der Dauborner Straße in Niederselters wurde am frühen Samstagmorgen eine Seitenscheibe an einem geparkten roten Mazda eingeworfen. Bisher fehlt von den Tätern jede Spur. Hinweise erbittet die Polizei unter der Rufnummer 06431/ 9140-0.

5. Betrunken Unfall gebaut und verletzt, Weilmünster-Möttau, Landesstraße 3054, Samstag, 29.11.2025, 20:15 Uhr

(wie) Bei Möttau hat eine betrunkene Frau am Samstagabend einen Unfall gebaut und einen Beifahrer dabei verletzt. Die 32-Jährige befuhr mit einem VW die L 3054 von Kraftsolms kommend in Richtung Weilmünster. Hierbei kam sie von der Fahrbahn ab, geriet in die Bankette und verunfallte. Schließlich blieb der Pkw auf der Seite am Fahrbahnrand liegen. Die Fahrerin und ihr Beifahrer wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Ersthelfer bargen die Personen aus dem Pkw. Der Rettungsdienst versorgte die Verletzten anschließend. Da die 32-Jährige deutlich nach Alkohol roch, wurde ein Test durchgeführt, der ein Ergebnis von knapp 1,7 Promille anzeigte. Daher wurde der Frau im Krankenhaus eine Blutprobe für das Strafverfahren abgenommen. Den Führerschein stellten die Beamten sicher. Der stark beschädigte VW musste abgeschleppt werden.

6. Falschfahrer auf B 49,

Limburg, Bundesstraße 49, Sonntag, 30.11.2025, 02:40 Uhr

(wie) Bei Offheim hat in der Nacht von Samstag auf Sonntag ein Falschfahrer den Verkehr auf der B 49 gefährdet. Mehrere Verkehrsteilnehmer verständigten gegen 02:40 Uhr über Notruf die Polizei, dass ihnen ein Falschfahrer auf der Bundesstraße entgegengekommen sei. Der schwarze Kleinwagen mit polnischen Kennzeichen fuhr auf der Richtungsfahrbahn Limburg in Richtung Weilburg. Schließlich konnte er von einem Taxi gestoppt werden. Anschließend wendete der Fahrer und verließ die B 49 bei Beselich, nun in der richtigen Richtung. Dort konnte der 50-Jährige von einer Streife ausfindig gemacht und kontrolliert werden. Die Beamten beendeten die Fahrt des Mannes und leiteten ein Strafverfahren ein. Der 50-Jährige konnte bislang nicht erklären, wie und warum er zum Falschfahrer geworden war. Zeugen und insbesondere der Taxifahrer werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Rufnummer 06471/ 9386-0 zu melden.

Original-Content von: PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell