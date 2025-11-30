PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: +++ Verkehrsunfallflucht +++ Diebstahl von Kennzeichen +++ Falschfahrer +++

Limburg (ots)

Pressemeldung der PD Limburg-Weilburg vom 30.11.2025

1. Verkehrsunfallflucht in Hadamar,

65589 Hadamar, Mainzer Landstraße,

Samstag, 29.11.2025, ca. 19:10 Uhr

(tü) Am Samstagabend kam es auf dem Parkplatz eines Cafés in der Mainzer Landstraße in Hadamar zu einer Verkehrsunfallflucht.

Ein unbekannter Fahrzeugführer touchierte beim Ausparken das geparkte Fahrzeug eines 44-jährigen Mannes. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher von der Unfallstelle, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 1400 Euro geschätzt. Hinweise zum flüchtigen Fahrzeug oder dessen Fahrer nimmt die Polizeistation Limburg unter der Telefonnummer (06431) 9140-0 entgegen.

2. Diebstahl eines amtlichen Kennzeichens,

65618 Selters-Münster, Am Mühlberg,

Freitag 28.11.2025, 20:00 Uhr bis Samstag 29.11.2025, 12:00 Uhr

(tü) In der Nacht von Freitag auf Samstag wurde in Selters-Münster, in der Straße Am Mühlberg, das vordere amtliche Kennzeichen WEL-O 555 eines dort abgestellten Fahrzeugs entwendet.

Der Fahrzeughalter hatte seinen PKW am Freitagabend ordnungsgemäß in Wohnortnähe abgestellt. Als er am folgenden Mittag zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er fest, dass das Kennzeichen gewaltsam abmontiert und gestohlen worden war. Hinweise zur Tat, den Tätern oder verdächtigen Beobachtungen nimmt die Limburger Polizei unter der Telefonnummer (06431) 9140-0 entgegen.

3. Falschfahrer auf der Bundesstraße,

B 49, Limburg bis Beselich,

Sonntag, 30.11.2025, 02.41 Uhr

(he) Am Sonntagmorgen befuhr ein schwarzer Pkw die B 49 von Limburg bis Beselich in falscher Richtung.

In Höhe Beselich konnte er von einem weiteren Verkehrsteilnehmer darauf aufmerksam gemacht werden, hielt kurz an und drehte auf der Fahrbahn. Anschließend wurde er durch eine Streife kontrolliert. Der 50 - jährige Fahrzeugführer konnte sich nicht erklären, warum er auf die falsche Richtungsfahrbahn geraten ist. Gegen den Mann wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet.

Original-Content von: PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell