PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: +++ Einbrecher öffnen Safe +++ In zwei Wohnungen eingestiegen +++ Diebstahl aus einem Friedhofsgebäude +++ Versuchter Einbruch in einen Supermarkt +++

Limburg (ots)

1. Einbrecher öffnen Safe,

Weilmünster-Möttau, Am Lickertshain Mittwoch, 26.11.2025, 13:30 Uhr bis 18:45 Uhr

(wie) In Möttau ist am Mittwoch bei einem Einbruch ein Safe geöffnet worden. Bisher unbekannte Täter begaben sich in einem unbeobachteten Zeitraum am Mittwochnachmittag auf das Grundstück eines Einfamilienhauses in der Ortsrandlage von Möttau in der Straße "Am Lickertshain". Am Gebäude hebelten die Einbrecher ein Fenster auf und gelangten so in das Innere. Im Haus suchten die Täter dann nach Wertgegenständen. Hierbei stießen sie auf einen besonders gesicherten Waffenschrank, den sie mit einem Trennschleifer öffneten. Aus diesem entnahmen die Unbekannten zwei Schusswaffen ohne Munition. Zusätzlich wurden Schmuck und Bargeld gestohlen. Anschließend entkamen die Diebe unerkannt mit der Beute.

Die Kriminalpolizei ermittelt und nimmt Hinweise unter der Nummer 06471/ 9386-0 entgegen. Wer hat am Mittwoch in Möttau verdächtige Beobachtungen gemacht?

2. In zwei Wohnungen eingestiegen,

Runkel-Ennerich, Schubertstraße, Mittwoch, 26.11.2025, 19:30 Uhr bis 21:30 Uhr

(wie) Am Mittwochabend sind Unbekannte in zwei Wohnungen in Ennerich eingebrochen. Die Täter nutzten die kurze Abwesenheit der Bewohner und drangen zwischen 19:30 Uhr und 21:30 Uhr gewaltsam in das Mehrfamilienhaus in der Schubertstraße ein, indem sie das Glas einer Terrassentür einschlugen. Im Inneren durchsuchten die Einbrecher alle Räume nach Wertgegenständen. Zudem öffneten sie gewaltsam eine weitere Wohnung und suchten auch darin nach Beute. Bisher ist nicht bekannt ob etwas entwendet wurde. Der Sachschaden wird auf mehrere Tausend Euro geschätzt. Hinweise werden unter der Rufnummer 06431/ 9140-0 erbeten.

3. Diebstahl aus einem Friedhofsgebäude, Limburg-Offheim, Limburger Straße, Dienstag, 25.11.2025, 13:30 Uhr bis Mittwoch, 26.11.2025, 09:00 Uhr

(lr) Im Zeitraum von Dienstagmittag bis Mittwochmorgen kam es im Limburger Stadtteil Offheim zu einem Diebstahl aus einem Friedhofsgebäude. Dort verschafften sich unbekannte Täter auf unbekannte Art und Weise Zutritt zum Gebäude in der Limburger Straße und durchsuchten die Räumlichkeiten. Aus diesen entwendeten sie eine Mikrofonanlage, sowie eine Heckenschere. Anschließend verschwanden sie unerkannt.

Die Polizei in Limburg nimmt Hinweise unter der Nummer (06431) 9140-0 entgegen.

4. Versuchter Einbruch in einen Supermarkt, Elbtal-Mühlbach, Mainzer Landstraße, Mittwoch, 26.11.2025, 23:30 Uhr bis 23:40 Uhr

(lr) In der Nacht zum Donnerstag versuchten Unbekannte in einen Supermarkt im Elbtaler Ortsteil Mühlbach einzudringen. Die Einbrecher machten sich gegen 23:30 Uhr an einem Fenster in Richtung der Mainzer Landstraße zu schaffen und versuchten dieses aufzuhebeln. Als dies nicht gelangt machten sich die Unbekannten in einem weißen VW Golf aus dem Staub. Trotz Fahndung der Polizei konnten die Täter nicht mehr ausfindig gemacht werden.

Die Kriminalpolizei in Limburg nimmt Hinweise unter der Nummer (06431) 9140-0 entgegen.

