PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: +++ Transporter gestohlen +++ Einbrecher bleiben erfolglos +++ Niedergeschlagen und getreten +++ Irrfahrt mit Unfall unter Alkoholeinfluss +++

Limburg (ots)

1. Transporter gestohlen,

Limburg, Am Fleckenberg, Samstag, 22.11.2025, 15:00 Uhr bis Montag, 24.11.2025, 09:00 Uhr

(wie) In Limburg ist am Wochenende ein Transporter von einem Firmengelände gestohlen worden. Ein 65-Jähriger hatte am Samstagnachmittag den weißen Klein-Lkw der Marke "Saic Maxus" mit dem amtlichen Kennzeichen "LM-AK 354" auf dem Grundstück einer Firma in der Straße "Am Fleckenberg" abgestellt. Wahrscheinlich noch in unmittelbarer Nähe verlor er den Schlüssel zu dem Fahrzeug. Ein unbekannter Täter nahm in der Zeit bis zum Montagmorgen die Schlüssel an sich und entwendete den Transporter im Wert von knapp 45.000 EUR vom Firmengelände. Vom Fahrzeug fehlt nun jede Spur.

Die Kriminalpolizei ermittelt und nimmt Hinweise unter der Nummer 06431/ 9140-0 entgegen.

2. Einbrecher bleiben erfolglos,

Limburg & Elz, Samstag, 22.11.2025 bis Montag, 24.11.2025

(wie) Am Wochenende sind Einbrecher in drei Fällen in Limburg und Elz erfolglos geblieben. Die Diebe öffneten in der Holzheimer Straße den Eingang zu einem Friseursalon und wollten dort das Bargeld aus der Kasse stehlen. Die Kasse stand jedoch ohne Inhalt offen, weshalb die Einbrecher ohne Beute wieder abzogen. In der Gerhard-Hauptmann-Straß versuchten die Täter gewaltsam in ein Wohngebäude einzudringen, was jedoch scheiterte. Am Samstagnachmittag drangen Unbekannte gewaltsam über eine Kellertreppe in ein Haus in der Elzer Oderstraße ein. Da dort augenscheinlich für sie nichts zu holen war, verschwanden die Einbrecher wieder ohne Beute. In allen Fällen hinterließen die Täter jedoch Sachschaden und das ungute Gefühl, das Fremde unbefugt im Haus waren. Hinweise werden unter der Rufnummer 06431/ 9140-0 erbeten.

Schützen Sie sich und Ihr Haus vor Einbrechern! Die Polizei hilft Ihnen gerne dabei, Beratungen hierzu sind jederzeit möglich. Melden sie sich bei unseren Spezialisten unter der Rufnummer 06431/9140-241 oder praevention.pd-lm.ppwh@polizei.hessen.de. Schließen Sie sich mit Ihren Nachbarn zusammen und seien Sie aufmerksam. Bei verdächtigen Wahrnehmungen können Sie stets die 110 wählen.

3. Niedergeschlagen und getreten,

Hadamar, Am Bahnhof, Montag, 24.11.2025, 17:30 Uhr

(wie) In Hadamar ist am Montagnachmittag ein junger Mann von anderen niedergeschlagen und getreten worden. Der 20-Jährige hatte sich gegen 17:30 Uhr mit einer Bekannten am Bahnhof getroffen. An einer Brücke beim Bahnhof kamen dann plötzlich vier Jugendliche oder junge Männer dazu und schlugen auf den 20-Jährigen ein. Er ging dabei zu Boden und wurde dort noch getreten. Anschließend flohen die Unbekannten vom Tatort. Der Niedergeschlagene wurde bei der Attacke verletzt. Streifen der Polizei fahndeten nach den Tätern, konnten diese aber nicht mehr direkt ausfindig machen. Ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung wurde eingeleitet, Hinweise zu den Tätern erbittet die Polizei unter der Rufnummer 06431/ 9140-0.

4. Irrfahrt mit Unfall unter Alkoholeinfluss, Mengerskirchen, Brückstraße, Montag, 24.11.2025, 13:45 Uhr

(wie) Am Montagnachmittag hat eine betrunkene Frau bei einer Irrfahrt durch Mengerskirchen einen Unfall gebaut und wurde festgenommen. Gegen 13:45 Uhr befuhr die 68-Jährige mit einem Ford die Brückstraße in Richtung des Kreisverkehrs Postweg. Als sie in den Kreisel einfuhr, gab sie plötzlich Gas und beschleunigte offenbar unkontrolliert. Zwischen der Brückstraße und dem Postweg kam der Ford erstmals auf den Bürgersteig und fuhr dabei nur knapp an einer Fußgängerin vorbei. Danach kam der Pkw komplett von der Fahrbahn ab, rammte ein Verkehrsschild um, überquerte die Straße "Unterm Fleck", prallte gegen eine Mauer und bleib dort schließlich hängen. Im Stand gab die Fahrerin weiter Gas, bis eine Zeugin den Schlüssel abzog und an sich nahm. Da die 68-Jährige offensichtlich unter Alkoholeinfluss stand, wurde sie für die weiteren Maßnahmen festgenommen. Ein Alkoholtest ergab ein Ergebnis von über 1,4 Promille. Daher stellten die Beamten den Führerschein der Frau sicher und ordneten eine Blutentnahme an. Der Ford musste abgeschleppt werden, den Sachschaden schätzt die Polizei auf über 10.000 EUR.

