POL-LM: +++ Einbruch in Einfamilienhaus +++ Verkehrsunfallflucht unter Alkoholeinfluss und ohne Führerschein +++ Unfall mit Verletzten +++ Unfallflucht +++

1.Einbruchdiebstahl

Hadamar-Niederzeuzheim, Westerwaldstraße Samstag, 22.11.2025, 17:20 Uhr bis 18:15 Uhr

Unbekannte Täter drangen in ein Einfamilienhaus ein und entwendeten Schmuck.

Am Samstag, 22.11.2025, zwischen 17:20 Uhr und 18:15 kam es in der Westerwaldstraße in Hadamar-Niederzeuzheim zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. Unbekannte Täter schlugen die Scheibe der Terrassentür im rückwärtigen Bereich des Hauses ein und verschafften sich so Zutritt zum Gebäude. Es wurde Schmuck entwendet. Die Täter entfernten sich anschließend in unbekannte Richtung.

Sollten Sie in dem Zeitraum verdächtige Personen in der Nähe wahrgenommen haben, werden Sie gebeten, die Polizei in Limburg unter der Rufnummer 06431 91400 zu verständigen.

2.Verkehrsunfallflucht durch alkoholisierten Fahrzeugführer ohne Führerschein Runkel, L3020 zwischen Runkel und Ennerich Sonntag, 23.11.2025, 00:20 Uhr

Ein alkoholisierter Fahrzeugführer versucht sich vom Unfallort zu entfernen.

Ein Zeuge meldet sich bei der Polizei, dass am Sonntag, 23.11.2025 gegen 00:20 Uhr auf der L3020 zwischen Runkel und Ennerich ein PKW von der Fahrbahn abgekommen sei. Der Zeuge bot dem Fahrer zunächst Hilfe an. Diese wurde jedoch abgelehnt. Beim Eintreffen der Streife konnte auf der Strecke tatsächlich ein schwarzer BMW im Graben liegend aufgefunden werden. Der Fahrer befand sich nicht mehr vor Ort. Im Rahmen der Fahndung konnte der 25-jährige Unfallverursacher fußläufig angetroffen werden. Er war deutlich alkoholisiert. Eine Blutentnahme wurde zur Beweissicherung durchgeführt. Bei der Unfallaufnahme wurde zudem festgestellt, dass der Fahrer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist.

3.Verletzte nach Vorfahrtsverstoß

Weilburg, Kirschhöfer Weg (L3323) Samstag, 22.11.2025, 11:51 Uhr

Am Samstagmittag wurden bei einem Verkehrsunfall drei Personen verletzt.

Gegen 11:51 Uhr fuhr am Samstag eine 69-jährige Frau mit ihrem Pkw auf dem Stadtweg in Weilburg in Richtung Kirschhöfer Weg. Ein 27-jähriger Mann fuhr mit seinem Pkw in Begleitung eines 53-jährigen Beifahrers den Kirschhöfer Weg von Weilburg kommend in Richtung Kirschhofen. Im Einmündungsbereich zum Kirschhöfer Weg übersah die 69-jährige Frau das von links kommende und vorfahrtsberechtigte Fahrzeug des 27-jährigen. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Alle drei Personen wurden bei diesem Unfall leicht verletzt und durch den Rettungsdienst in umliegende Krankenhäuser verbracht. Der Gesamtschaden wird auf rund 10.000EUR geschätzt.

4.Verkehrsunfallflucht

Limburg, Diezer Straße 61 Samstag, 22.11.2025, 18:04 Uhr

Ein PKW fuhr aus einer Einfahrt auf die Fahrbahn. Ein weiterer PKW musste stark abbremsen und es kam zum Unfall.

Am Samstag, 22.11.2025 um 18:04 Uhr fuhren die Fahrzeugführer eines Mercedes und eines Opel auf der Diezer Straße in Limburg aus Diez kommend in Richtung Innenstadt Limburg. In Höhe der Hausnummer 61 fuhr ein weißer PKW Audi aus einer Einfahrt um ebenfalls in Richtung der Innenstadt zu fahren. Hierbei achtete der Fahrzeugführer nicht auf den vorfahrtsberechtigten Durchgangsverkehr. Der Mercedes musste bis zum Stillstand abbremsen um einen Unfall zu vermeiden. Der dahinterfahrende Opel fuhr auf den Mercedes auf. Der Unfallverursacher im Audi entfernte sich von der Unfallstelle ohne den Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Der entstandene Sachschaden beträgt ca. 3800 EUR. Zeuginnen und Zeugen werden gebeten sich mit sachdienlichen Hinweisen unter 06431 91400 an die Polizei in Limburg zu wenden.

