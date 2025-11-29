PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: +++ Wohnungseinbrüche in Weinbach und Bad Camberg +++ Fahrzeuge in Werschau aufgebrochen +++ Verkehrsunfallflucht in Limburg +++

Limburg (ots)

1. Wohnungseinbrüche in Weinbach und Bad Camberg

1.1 Einbruch in zwei Einfamilienhäuser in Weinbach

Weinbach, Am Geiersberg,

Freitag, 14.11.2025 bis Freitag, 28.11.2025

Unbekannte Täter drangen in zwei nebeneinanderstehende Einfamilienhäuser ein und entwendeten ein Fernsehgerät.

In der Zeit von Freitag, dem 14.11.2025 bis Freitag, den 28.11.2025 drangen unbekannte Täter durch jeweils ein Fenster in zwei nebeneinanderstehende Einfamilienhäuser in der Straße Am Geiersberg in Weinbach ein. Aus einem Haus wurde ein Fernsehgerät entwendet. Der Sachschaden an den Fenstern wird auf 300 EUR geschätzt.

1.2 Einbruch in Einfamilienhaus in Bad Camberg

Bad Camberg - Erbach, Am Walberstück,

Freitag, 28.11.2025, zwischen 17:13 Uhr und 17:30 Uhr

Einbrecher nutzten die kurze Abwesenheit der Hausbewohner aus und entwendeten hochwertigen Schmuck und Uhren.

Am Freitag, dem 28.11.2025, zwischen 17:13 Uhr und 17:30 Uhr hebelten unbekannte Täter die Terrassentür eines Einfamilienhauses in der Straße Am Walberstück in Bad Camberg - Erbach auf. Anschließend durchsuchten sie das Haus und entwendeten hochwertigen Schmuck und Uhren. Der Sachschaden an der Terrassentür wird auf 1.000 EUR geschätzt.

In allen Fällen nimmt die Kriminalpolizei in Limburg unter der Telefonnummer 06431 / 9140-0 Hinweise entgegen.

2. Fahrzeuge in Werschau aufgebrochen

Brechen-Werschau, Amselweg und Waldstraße,

Samstag, 29.11.2025, zwischen 02:00 Uhr und 02:20 Uhr

Ein unbekannter Täter schlug bei mehreren geparkten Pkw die Scheibe der Fahrertür ein und durchsuchte die Pkw im Anschluss.

Am Samstag, dem 29.11.2025, zwischen 02:00 Uhr und 02:20 Uhr schlug ein unbekannter Täter mit einem Stein die Scheibe der Fahrertür von mindestens fünf Pkw ein. Anschließend durchsuchte der Täter den Innenraum der Pkw nach Wertgegenständen. Nach derzeitigem Sachstand wurden aus den Fahrzeugen Bargeld, Dokumente und andere Wertgegenstände entwendet. Der männliche Täter war nach Zeugenangaben ca. 170cm bis 180cm groß, hatte eine Sturmhaube oder Ski-Maske über den Kopf gezogen und trug eine schwarze Jacke und Hose. Der Sachschaden an den angegangenen Fahrzeugen wird auf 3.000 EUR geschätzt.

Mögliche Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Limburg unter der Telefonnummer 06431 / 9140-0 in Verbindung zu setzen.

3. Verkehrsunfallflucht in Limburg

Limburg, Tal Josaphat,

Freitag, 28.11.2025, zwischen 08:00 Uhr und 10:30 Uhr

Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte einen parkenden Pkw und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle.

Auf dem Parkplatz im Tal Josaphat stand am Freitag, dem 28.11.2025, zwischen 08:00 Uhr und 10:30 Uhr, ein grauer Dacia Sandero. Als die Nutzerin des Pkw im Anschluss zurück zu dem Fahrzeug kam, stellte sie fest, dass der linke Seitenspiegel und die Fahrertür beschädigt worden waren. Vermutlich streifte ein anderer Verkehrsteilnehmer den Dacia beim Ein- oder Ausparken und verließ anschließend unerlaubt die Unfallstelle. Der Sachschaden wird auf 2.000 EUR geschätzt.

Mögliche Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizei in Limburg unter der Telefonnummer 06431 / 9140-0 in Verbindung zu setzen.

