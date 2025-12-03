PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: +++ Limburg erhält Sicherheitssiegel KOMPASS - Presseeinladung +++

Limburg (ots)

1. Limburg erhält Sicherheitssiegel KOMPASS, Limburg, Rathaus, Montag, 08.12.2025, 09:30 Uhr

(wie) Hessens Innenminister Roman Poseck und der Polizeipräsident des Polizeipräsidiums Westhessen, Björn Gutzeit, verleihen am kommenden Montag, 08.12.2025, um 09.30 Uhr, das KOMPASS-Sicherheitssiegel an die Stadt Limburg. Ziel des Programmes KOMmunalProgrAmmSicherheitSiegel (KOMPASS) ist eine noch engere Zusammenarbeit zwischen Bürgerinnen und Bürgern, der Polizei und der Kommune, um die Sicherheitsarchitektur in Limburg individuell weiterzuentwickeln und vor allem passgenaue präventive Ansätze für die Sicherheitsprobleme vor Ort zu schaffen. Um den bisherigen Fortschritt in Limburg zu würdigen, wird das Sicherheitssiegel an die Stadt verliehen. Interessierte Vertreterinnen und Vertreter der Medien sind herzlich eingeladen, den etwa einstündigen Termin zu begleiten. Bitte finden Sie sich dazu vor Beginn der Veranstaltung im Rathaus Limburg in der Werner-Senger-Straße 10 ein. Parkmöglichkeiten sind in unmittelbarer Nähe im Galeria Parkhaus, Werner-Senger-Straße 15-17, oder in der Tiefgarage Rathaus/Stadthalle, Diezer Straße 17-19, zu finden.

Bitte melden Sie Ihr Erscheinen bis zum 05.12.2025, 12.00 Uhr, bei der Pressestelle des Polizeipräsidiums Westhessen unter pressestelle.ppwh@polizei.hessen.de oder telefonisch unter (0611) 345-1044/43 an.

Weiterführende Informationen zum KOMmunalProgrAmmSicherheitSiegel finden Sie unter kompass.hessen.de.

Original-Content von: PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell