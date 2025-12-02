PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: +++ Versuchter Raub in Limburg +++ Auseinandersetzungen in der Innenstadt +++ Verletzte nach Streit in Weilburg +++ Versuchter Einbruch in Supermarkt +++

Limburg (ots)

1. Versuchter Raub in Limburg,

Limburg, Graupfortstraße, Montag, 01.12.2025, 18:20 Uhr

(wie) Am Montagabend ist es in der Limburger Innenstadt zu einem versuchten Raub gekommen. Ein 28-jähriger Syrer hielt sich gegen 18:20 Uhr im Bereich Graupfortstraße/Grabenstraße auf, als er von einem Unbekannten mit einem spitzen Gegenstand bedroht wurde. Der Täter versuchte dann dem 28-Jährigen eine Tasche zu entreißen und sprühte dazu auch Reizgas in Richtung des Mannes. Dieser konnte allerdings seine Tasche festhalten, weshalb der Täter schließlich zu Fuß floh. Der leicht verletzte 28-Jährige wurde vom Rettungsdienst behandelt und vor Ort wieder entlassen. Streifen der Polizei fahndeten nach dem Täter, konnten den Mann aber nicht mehr ausfindig machen. Der Räuber wurde beschrieben als 25 bis 30 Jahre alt, normale Statur, südländisches Erscheinungsbild, schwarzes volles Haar, ohne Bart.

Die Kriminalpolizei ermittelt und nimmt Hinweise unter der Nummer 06431/ 9140-0 entgegen.

2. Auseinandersetzungen in der Innenstadt, Limburg, Innenstadt, Montag, 01.12.2025, 17:00 Uhr bis 20:00 Uhr

(wie) In der Limburger Innenstadt ist es am Montagabend zu mehreren Auseinandersetzungen und Körperverletzungen gekommen.

Zeugen riefen die Polizei zunächst gegen 17:00 Uhr in die Grabenstraße, da sich dort mehrere Personen mit südländischem Erscheinungsbild schlagen würden. Einer der Beteiligten soll eine Machete in der Hand gehalten und gegen eine Laterne geschlagen haben. Innerhalb kürzester Zeit trafen mehrere Streifen von Landes- und Bundespolizei am Tatort ein, konnten aber keine Beteiligten mehr antreffen. Nach der Sachverhaltsaufklärung durch Schilderungen mehrerer Zeugen fahndeten zahlreiche Streifen nach den flüchtigen Männern. Nach mehreren Personenkontrollen im Nahbereich konnte die Polizei die Beteiligten identifizieren und einen Tatverdächtigen mit einer Machete festnehmen. Einen zu Boden geschlagenen und dabei verletzten Mann versorgte der Rettungsdienst und brachte ihn in ein Krankenhaus. Beide Personen standen erheblich unter Alkoholeinfluss und wurden für weitere polizeiliche Maßnahmen mit zur Dienststelle genommen. Die Beamten belegten die afghanischen Beteiligten mit Platzverweisen für die Innenstadt.

Gegen 18:30 Uhr wurde die Polizei zum Parkhaus an der Graupfortstraße gerufen, da Passanten dort ein schussähnliches Geräusch gehört hatten. Offenbar hatte ein Unbekannter mit einer Pfefferpistole geschossen, da die Polizeibeamten am Parkhaus noch den typischen Geruch wahrnehmen konnten. Der mögliche Schütze befand sich nicht mehr in der Nähe. Etwa eine Stunde später hatte sich ein Geschädigter dieses Vorfalls telefonisch bei der Polizei gemeldet und von einem Streit mit mehr als 10 Personen berichtet. Offenbar wurde hierbei der 17-Jährige angegangen, Schlichtungsversuche seiner Begleiter seien gescheitert. Die Auseinandersetzung setzte sich schließlich in der Graupfortstraße fort und wurde handgreiflich. Hierbei soll dann ein Unbekannter eine Pfefferpistole gezogen und in Richtung der Gruppe um den 17-Jährigen geschossen haben. Anschließend flüchteten alle Beteiligten in unterschiedliche Richtungen. Mehrere Personen erlitten Augenreizungen. Die Polizei konnte mehrere der Beteiligten syrischer Herkunft kontrollieren, führte deutliche Ansprachen durch und erteilte Platzverweise. Danach kam es zu keinen weiteren Vorfällen mehr.

Entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet, die Ermittlungen hat die Kriminalpolizei übernommen. Hinweise aus der Bevölkerung werden unter der Rufnummer 06431/ 9140-0 erbeten.

3. Verletzte nach Streit in Weilburg,

Weilburg, Mauerstraße, Montag, 01.12.2025, 19:55 Uhr

(wie) Bei einem Streit in einem Haus in Weilburg ist am Montagabend eine Frau verletzt worden. Die 41-Jährige war offenbar im Flur eines Mehrfamilienhauses in der Mauergasse mit einem 34-Jährigen in Streit geraten. In dessen Verlauf soll der Mann gegen den Kopf der Frau geschlagen und sie dadurch verletzt haben. Der Rettungsdienst behandelte die Verletzte daraufhin, die Sanitäter wurden dabei von mehreren Personen am Rettungswagen gestört. Die Situation beruhigte sich allerdings kurz darauf, als die Polizeistreifen eintrafen. Die 41-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht. Der Grund des Streites ist nun Gegenstand der Ermittlungen bei der Weilburger Polizei.

4. Versuchter Einbruch in Supermarkt,

Limburg, Frankfurter Straße, Samstag, 29.11.2025, 20:00 Uhr bis Montag, 01.12.2025, 05:00 Uhr

(wie) Am Wochenende haben Unbekannte versucht in einen Supermarkt in Limburg einzubrechen. Die Täter näherten sich zu einem unbeobachteten Zeitpunkt dem Gebäude in der Frankfurter Straße. Dort versuchten sie eine Eingangstür aufzuhebeln, scheiterten aber offensichtlich am Material. So verschwanden die Täter ohne Beute und hinterließen Sachschaden an der Tür. Hinweise erbittet die Polizei unter der Rufnummer 06431/ 9140-0.

