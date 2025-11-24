Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Familienstreit mündet in Widerstand

Neustrelitz (ots)

Am späten Abend des vergangenen Samstages, 22. November 2025, wurde die Polizei gegen 23:45 Uhr zu familiären Streitigkeiten auf den Neustrelitzer Markt gerufen. Dort sei es im Vorfeld zu einer verbalen Auseinandersetzung gekommen.

Als die eingesetzten Beamten den Sachverhalt mit den Beteiligten vor Ort klären wollten, hat sich ein 37-Jähriger gegen die polizeilichen Maßnahmen gesträubt und sich vom Ereignisort entfernen wollen. In weiterer Folge wurde der Mann zum Streifenwagen gebracht, wo er sich weiterhin, auch körperlich, gegen die Maßnahmen der Beamten wehrte.

Währenddessen hat die 41-jährige Lebensgefährtin des 37-Jährigen die Maßnahmen der Beamten vehement gestört, die Polizisten beleidigt und versucht, ihren Partner von den Beamten wegzuzerren. Der Widerstand gipfelte schließlich darin, dass die 41-Jährige einer Beamtin in das Gesicht schlug und sie dadurch leichtverletzte.

Die Polizei ermittelt gegen die beiden nun wegen des Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte. Zudem erwartet die 41-Jährige ein Ermittlungsverfahren wegen Beleidigung, Körperverletzung sowie des Verdachts der versuchten Gefangenenbefreiung.

Alle Beteiligten sind deutsche Staatsangehörige.

