Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Zeugenaufruf nach Überfall auf Pizzaboten in Neubrandenburg (LK MSE)

Neubrandenburg (ots)

Am 23.11.2025 gegen 17:00 Uhr kam es zu einem Rauüberfall zum Nachteil eines Pizza-Lieferfahrers im Reitbahnviertel in Neubrandenburg. Nach derzeitigen Ermittlungsstand befand sich der 21-jährige syrische Lieferfahrer bei der Auslieferung einer Bestellung und parkte sein Fahrzeug im Bereich der Hufeisenstraße vor einem Mehrfamilienhaus. Als er sich außerhalb des Fahrzeuges befand, näherten sich zwei augenscheinlich männliche Personen. Diese forderten unter Vorhalt eines Messers die Herausgabe von Bargeld. Als der Geschädigte die Herausgabe vehement verweigerte, entwendeten die Täter aus dem Fahrzeug Lebensmittel im Wert von ca. 20 Euro und flüchteten zwischen den Wohnblöcken vom Tatort. Die flüchtigen Täter wurden als ca. 180-190 cm groß, dunkel gekleidet und maskiert beschrieben. Personen wurden nicht verletzt. Zur Spurensuche und -sicherung kam der Kriminaldauerdienst Neubrandenburg zum Einsatz. Zeugen, die Hinweise zu den Tätern oder dem Tatablauf geben können, werden gebeten sich im Polizeihauptrevier Neubrandenburg unter 0395/ 55825224 oder der Onlinewache der Polizei unter www.polizei.mvnet.de zu melden.

Im Auftrag

Sebastian Meinhardt
Erster Polizeihauptkommissar
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Dezernat 1, Einsatzleitstelle
Polizeiführer vom Dienst

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/ Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de
http://www.polizei.mvnet.de

Rückfragen innerhalb der Bürozeiten:
Bitte richten Sie Ihre Nachfragen innerhalb der Bürozeiten an die
jeweils regional und thematisch zuständige Pressestelle
(Polizeiinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg sowie
Polizeipräsidium Neubrandenburg).

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

