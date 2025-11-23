Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfall mit Personen- und hohen Sachschaden

Ribnitz-Damgarten (ots)

An 22.11.2025 gegen 18:50 Uhr kam es auf der B105 zwischen den Ortschaften Wiepkenhagen und Ribnitz-Damgarten zu einem Verkehrsunfall mit Personen- und hohen Sachschaden. Ein 33-jähriger deutscher Fahrzeugführer eines PKW Seat befuhr die B105 aus Richtung Stralsund kommend in Richtung Ribnitz-Damgarten. Zwischen den Ortschaften Wiepkenhagen und Ribnitz-Damgarten hatte er einen Wildunfall und musste deswegen mit seinem Fahrzeug anhalten. Dieses übersah der 62-jährige deutsche Fahrzeugführer eines PKW VW Passat und fuhr mit seinem VW Passat auf den Seat auf. Hierbei zog sich die 62-jährige deutsche Beifahrerin im PKW VW Passat leichte Verletzungen zu und musste zur weiteren Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht werden. Dieses konnte sie nach ambulanter Behandlung wieder verlassen. Die beiden Fahrzeuge wurde bei dem Unfall so stark beschädigt, dass sie nicht mehr fahrbereit waren und durch einen Abschleppdienst geborgen werden mussten. Der bei dem Unfall entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 40.000,-EUR. Während der Unfallaufnahme musste die B105 für ca. 0,5 Stunden voll gesperrt werden.

