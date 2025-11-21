PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Erstmeldung zum Brand in einem Wohn- und Geschäftshaus in Löcknitz (LK Vorpommern-Greifswald)

Löcknitz (ots)

Am 21.11.2025, gegen 13:15 Uhr, kam es zum Brandausbruch in einem 
Wohn- und Geschäftshaus in der Chausseestraße in Löcknitz. Im 
besagten Gebäude befinden sich im Erdgeschoss mehrere Geschäftsräume 
und in den oberen Etagen 35 Wohneinheiten. Derzeit sind Feuerwehr, 
Rettungsdienst und Polizei mit einem Großaufgebot im Einsatz. Die 
Kameraden der Feuerwehr haben unmittelbar nach Eintreffen am 
Ereignisort mit der Brandbekämpfung und der Evakuierung des Gebäudes 
begonnen. Nach derzeitigem Kenntnisstand gibt es drei verletzte 
Personen, welche durch Mitarbeiter des Rettungsdienstes behandelt 
werden. Derzeit ist auf Höhe des Brandortes die B104 voll gesperrt. 
Bei Vorliegen neuer Erkenntnisse wird unaufgefordert nachberichtet.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/ Polizeiführer vom Dienst
Holger Bahls
Erster Polizeihauptkommissar
Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de
http://www.polizei.mvnet.de

Rückfragen innerhalb der Bürozeiten:
Bitte richten Sie Ihre Nachfragen innerhalb der Bürozeiten an die
jeweils regional und thematisch zuständige Pressestelle
(Polizeiinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg sowie
Polizeipräsidium Neubrandenburg).

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

