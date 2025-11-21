Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Fahrer kommt auf Gegenspur - 40.000 Euro Schaden

Neustrelitz (ots)

Heute Vormittag gegen 08.30 Uhr ist ein 81-jähriger Mann in der Useriner Straße in Neustrelitz mutmaßlich aufgrund spontaner, gesundheitlicher Probleme zu weit auf die Gegenfahrbahn geraten. Dabei stieß er mit einem entgegenkommenden Fahrzeug zusammen. Der Mann wurde schwerverletzt. Die 39-jährige Fahrerin im anderen Auto sowie ihr 42-jährige Beifahrer wurden nach aktuellem Stand leichtverletzt.

Beide Autos mussten abgeschleppt werden. Der Schaden wird von der Polizei auf etwa 40.000 Euro geschätzt. Für die Bergung der Autos war die Straße auf Höhe des Unfalls kurzzeitig vollgesperrt.

Alle Beteiligten sind Deutsche.

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell