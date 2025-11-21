PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Angriff auf Minderjährige - Polizei ermittelt wegen Körperverletzung

Grimmen (Vorpommern-Rügen) (ots)

Am Donnerstagmorgen (20. November 2025) kam es in der Bahnhofstraße in Grimmen offensichtlich zu einem Angriff auf eine Personengruppe. Nach bisherigen Erkenntnissen warteten sechs Jungen an den geschlossenen Schranken, als sich ein augenscheinlich alkoholisierter Mann näherte.

Der Tatverdächtige soll die Minderjährigen zunächst angesprochen und verbal provoziert haben. In der Folge schlug der Mann ein Kind und einen Jugendlichen ins Gesicht. Beide erlitten hierbei leichte Verletzungen. Anschließend entfernte sich der Tatverdächtige vom Ort des Geschehens.

Aufgrund der detaillierten Personenbeschreibung der Geschädigten und Zeugen richtet sich der Anfangsverdacht gegen einen 22-jährigen deutschen polizeibekannten Mann aus der Region. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der Körperverletzung sowie der Beleidigung aufgenommen und lobt in dem Zusammenhang das Verhalten der Jungen, dass diese umgehend die Polizei informiert haben und sachdienliche Informationen geben konnten.

Rückfragen bitte an:

Für Medienvertreter:
Jennifer Sänger
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Pressestelle
Telefon: 03831/245-205
E-Mail: pressestelle-pi.stralsund@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de


Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

