Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Löschung der Öffentlichkeitsfahndung nach einem 15-jährigen Jugendlichen aus Greifswald

Greifswald (ots)

Der seit dem 19. November 2025 vermisste 15-Jährige aus Greifswald konnte, nach einem Bürgerhinweis, wohlbehalten und im Beisein einer Freundin, angetroffen werden.

Die Polizei bedankt sich für die Unterstützung und bittet um die Löschung der persönlichen Angaben und des Fotos im Zusammenhang mit der Suche nach dem Vermissten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell