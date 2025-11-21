Polizeipräsidium Neubrandenburg
POL-NB: Löschung der Öffentlichkeitsfahndung nach einem 15-jährigen Jugendlichen aus Greifswald
Greifswald (ots)
Der seit dem 19. November 2025 vermisste 15-Jährige aus Greifswald konnte, nach einem Bürgerhinweis, wohlbehalten und im Beisein einer Freundin, angetroffen werden.
Die Polizei bedankt sich für die Unterstützung und bittet um die Löschung der persönlichen Angaben und des Fotos im Zusammenhang mit der Suche nach dem Vermissten.
Rückfragen bitte an:
Für Medienvertreter:
Kimberly Schätzchen
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Pressestelle
Telefon: 03971 251 3040
E-Mail: pressestelle-pi.anklam@polizei.mv-regierung.de
http://www.polizei.mvnet.de
Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de
Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell