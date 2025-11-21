PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Autofahrer kollidiert berauscht mit einem Straßenbaum

PHR Anklam (ots)

Am Donnerstagabend des 20.11.2025 kam es gegen 20:45 Uhr auf der B 109 im Ort Görke zu einem Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem Baum.

Nach bisherigen Erkenntnissen geriet der 39-jährige deutsche Fahrzeugführer aufgrund einer Fahruntüchtigkeit mit seinem PKW Smart nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Straßenbaum. Danach setzte er seine Fahrt fort und stoppte erst in einem Straßengraben. Es besteht der Verdacht, dass der Fahrzeugführer unter Einfluss berauschender Substanzen stand.

Sowohl der PKW als auch der Straßenbaum wurden durch den Unfall beschädigt. Es entstand Sachschaden, der auf etwa 3000 Euro geschätzt wird.

Der Fahrzeugführer blieb unverletzt. Die Kriminalpolizei Anklam hat die Ermittlungen gegen ihn wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs aufgenommen. Es wurde eine Blutprobenentnahme durchgeführt und der Führerschein sichergestellt.

Im Auftrag

Erik Günther

Polizeihauptkommissar Polizeipräsidium Neubrandenburg Dezernat 1/ Einsatzleitstelle Polizeiführer vom Dienst

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/ Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de
http://www.polizei.mvnet.de

Rückfragen innerhalb der Bürozeiten:
Bitte richten Sie Ihre Nachfragen innerhalb der Bürozeiten an die
jeweils regional und thematisch zuständige Pressestelle
(Polizeiinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg sowie
Polizeipräsidium Neubrandenburg).

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

