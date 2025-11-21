PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Feuerwehreinsatz verhindert in Blumenhagen Schlimmeres

PHR Pasewalk (ots)

Am Donnerstagabend des 20.11.2025 gegen 20:30 Uhr meldete die integrierte Rettungsleitstelle Vorpommern-Greifswald der Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg, dass es in der Ortslage Blumenhagen bei Pasewalk zu einem Dachstuhlbrand gekommen sei.

Durch die eingesetzten Beamten der Bereitschaftspolizei aus Anklam, konnte jedoch schnell Entwarnung gegeben werden.

Nach erfolgter Rücksprache mit dem Einsatzleiter der FFW Blumenhagen wurde bekannt, dass es lediglich zu einer starken Rauchentwicklung gekommen ist. Nach ersten Erkenntnissen war ein auf der Terrasse befindlicher Kamin eines Einfamilienhauses Auslöser der Rauchentwicklung. In dem Kaminschacht befand sich Kohle, welche aus ungeklärter Ursache unzureichend verbrannt war. Die Kohle wurde durch die Feuerwehr aus dem Kaminschacht entfernt. Die Rauchentwicklung konnte mit Hilfe von Löschwasser eingedämmt werden.

Durch das schnelle Handeln der FFW wurde ein unmittelbar bevorstehender Schornsteinbrand verhindert. Sachschaden entstand so zum Glück nicht.

Die FFW Blumenhagen, Groß Luckow, Strasburg, Jatznick und Belling waren mit insgesamt 10 Fahrzeugen und 42 Kameraden und einem RTW vor Ort.

Im Auftrag

Erik Günther

Polizeihauptkommissar Polizeipräsidium Neubrandenburg Dezernat 1/ Einsatzleitstelle Polizeiführer vom Dienst

Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/ Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de
http://www.polizei.mvnet.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

