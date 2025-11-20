Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Zwei jugendliche Fußgänger verunglücken bei Verkehrsunfall in Wolgast

Wolgast (ots)

Am Donnerstagabend, dem 20.11.2025, gegen 17:55 Uhr kam es auf der Chausseestraße in Wolgast zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Fußgängern und einem PKW Citroen.

Nach ersten Erkenntnissen betraten zwei 14- und 15-jährigen deutsche Mädchen, ohne auf den fließenden Verkehr zu achten, die Fahrbahn vor der Einfahrt des Krankenhauses Wolgast. Zur gleichen Zeit befuhr eine 26-jährige deutsche Fahrerin eines PKW Citroen die Chausseestraße in Wolgast. Der PKW kollidierte mit den beiden Jugendlichen

Die 15-jährige Fußgängerin wurde schwer verletzt und ins Uniklinikum Greifswald verbracht. Die 14-jährige Fußgängerin wurde leicht verletzt. Die Fahrzeugführerin erlitt einen Schock. Am PKW entstand ein Sachschaden.

Der Sachschaden wird auf etwa 3.000 Euro geschätzt.

Im Auftrag

Erik Günther

Polizeihauptkommissar Polizeipräsidium Neubrandenburg Dezernat 1/ Einsatzleitstelle Polizeiführer vom Dienst

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell