PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Neubrandenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Zwei jugendliche Fußgänger verunglücken bei Verkehrsunfall in Wolgast

Wolgast (ots)

Am Donnerstagabend, dem 20.11.2025, gegen 17:55 Uhr kam es auf der Chausseestraße in Wolgast zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Fußgängern und einem PKW Citroen.

Nach ersten Erkenntnissen betraten zwei 14- und 15-jährigen deutsche Mädchen, ohne auf den fließenden Verkehr zu achten, die Fahrbahn vor der Einfahrt des Krankenhauses Wolgast. Zur gleichen Zeit befuhr eine 26-jährige deutsche Fahrerin eines PKW Citroen die Chausseestraße in Wolgast. Der PKW kollidierte mit den beiden Jugendlichen

Die 15-jährige Fußgängerin wurde schwer verletzt und ins Uniklinikum Greifswald verbracht. Die 14-jährige Fußgängerin wurde leicht verletzt. Die Fahrzeugführerin erlitt einen Schock. Am PKW entstand ein Sachschaden.

Der Sachschaden wird auf etwa 3.000 Euro geschätzt.

Im Auftrag

Erik Günther

Polizeihauptkommissar Polizeipräsidium Neubrandenburg Dezernat 1/ Einsatzleitstelle Polizeiführer vom Dienst

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/ Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de
http://www.polizei.mvnet.de

Rückfragen innerhalb der Bürozeiten:
Bitte richten Sie Ihre Nachfragen innerhalb der Bürozeiten an die
jeweils regional und thematisch zuständige Pressestelle
(Polizeiinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg sowie
Polizeipräsidium Neubrandenburg).

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Neubrandenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Neubrandenburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Neubrandenburg
Alle Meldungen Alle
  • 20.11.2025 – 15:35

    POL-NB: Zwei Tatverdächtige zum Diebstahl Transporter und Werkzeug ermittelt

    Neustrelitz (ots) - Nachdem Anfang November von einer Baustelle in der Neustrelitzer Parkstraße sowohl ein Firmentransporter als auch hochwertige Werkzeuge gestohlen worden waren (siehe Erstmeldung unten), hat die Kriminalpolizei Neustrelitz nun zwei Tatverdächtige ermittelt. Die beiden tatverdächtigen Kosovaren (24 und 45 Jahre alt) hielten sich nach dem Diebstahl ...

    mehr
  • 20.11.2025 – 15:06

    POL-NB: Rentner löst Polizeieinsatz aus

    Pasewalk (ots) - Bereits am gestrigen Mittwoch, 19. November 2025, kam es gegen 12:45 Uhr zu einem polizeilichen Einsatz in der Pasewalker Pestalozzistraße. Die Beamten des dortigen Polizeihauptreviers erlangten zuvor Kenntnis von einer augenscheinlich verwirrten Person, die versuche einen Pkw zu öffnen, welches auffällig schief in einer Parklücke stehe. Dazu schlage der Mann den Schlüssel unter anderem gegen die ...

    mehr
  • 20.11.2025 – 14:41

    POL-NB: Erstmeldung : Vollsperrung nach Unfall nahe Malchow

    Malchow / B 192 (ots) - Auf der B 192 hat es nahe Malchow einen größeren Unfall mit vier beteiligten Fahrzeugen gegeben. Gegen 13.30 Uhr wurde die Polizei zum Einsatzort gerufen. Die Strecke der B 192 vom Abzweig Malchow in Richtung Autobahn ist großräumig voll gesperrt. Nach jetziger Kenntnis soll ein PKW-Fahrer aus bislang ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr gekommen sein. Mit aktuellem Stand gelten mehrere ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren