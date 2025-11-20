PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Erstmeldung : Vollsperrung nach Unfall nahe Malchow

Malchow / B 192 (ots)

Auf der B 192 hat es nahe Malchow einen größeren Unfall mit vier beteiligten Fahrzeugen gegeben. Gegen 13.30 Uhr wurde die Polizei zum Einsatzort gerufen. Die Strecke der B 192 vom Abzweig Malchow in Richtung Autobahn ist großräumig voll gesperrt.

Nach jetziger Kenntnis soll ein PKW-Fahrer aus bislang ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr gekommen sein. Mit aktuellem Stand gelten mehrere Personen als leichtverletzt, ein Fahrer wurde schwerverletzt in die Klinik gebracht.

Mehrere Rettungswagen und ein Rettungshubschrauber sind derzeit im Einsatz.

Die Anschlussstelle Waren (A 19) kann aufgrund der Vollsperrung der B 192 im Bereich der Unfallstelle aktuell nicht genutzt werden. Autofahrer weichen bitte auf die vorige oder nächste Auffahrt bzw. Ausfahrt aus.

Weitere Informationen liegen derzeit noch nicht vor.

Rückfragen bitte an:

Für Medienvertreter:
Claudia Berndt
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Pressestelle
Telefon: 0395/5582-5003
E-Mail: pressestelle-pi.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de


Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

