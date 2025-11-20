PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-NB: Überholmanöver führt zu Unfall

Klein Bünzow (ots)

Am heutigen Donnerstag, 20. November 2025, kam es gegen 10:50 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der B 109 zwischen den Ortschaften Ziethen und Klein Bünzow.

Nach bisherigen polizeilichen Erkenntnissen befuhr ein 73-Jähriger die B109 mit seinem Pkw Mazda aus Richtung Anklam in Richtung Klein Bünzow. Einige hundert Meter vor dem Abzweig nach Klein Bünzow habe der 73-Jährige einen Pkw sowie einen Lkw überholen wollen. Dabei habe er die Dauer des Überholvorgangs falsch eingeschätzt, sodass ein 18-jähriger Ford-Fahrer im Gegenverkehr habe ausweichen müssen, um einen Zusammenstoß zu verhindern. In weiterer Folge kam der 18-Jährige von der Fahrbahn ab und im Straßengraben zum Stehen. Der Mazda-Fahrer habe sich anschließend unerlaubt vom Unfallort entfernt, konnte durch Zeugen jedoch unweit der Unfallstelle gestoppt werden.

Der 18-Jährige Fahrer des Ford verletzte sich durch den Unfall leicht. Am Fahrzeug entstand ein Schaden in Höhe von 5.700 Euro.

Die Polizei ermittelt nun wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort sowie der Gefährdung des Straßenverkehrs.

Rückfragen bitte an:

Für Medienvertreter:
Kimberly Schätzchen
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Pressestelle
Telefon: 03971 251 3040
E-Mail: pressestelle-pi.anklam@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de


Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

