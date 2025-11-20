PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Rentner löst Polizeieinsatz aus

Pasewalk (ots)

Bereits am gestrigen Mittwoch, 19. November 2025, kam es gegen 12:45 Uhr zu einem polizeilichen Einsatz in der Pasewalker Pestalozzistraße.

Die Beamten des dortigen Polizeihauptreviers erlangten zuvor Kenntnis von einer augenscheinlich verwirrten Person, die versuche einen Pkw zu öffnen, welches auffällig schief in einer Parklücke stehe. Dazu schlage der Mann den Schlüssel unter anderem gegen die Scheibe oder stecke ihn unter die Fenstergummilippe.

Vor Ort stellte sich heraus, dass der 75-jährige Pole am Vormittag in Begleitung seiner Frau zu einem Arzt gefahren sei. Dort habe er im Fahrzeug warten sollen, während seine Ehefrau ihren Termin wahrgenommen habe. In dieser Zeit habe sich der 75-Jährige jedoch mit dem Pkw in die Pestalozzistraße begeben. Aufgrund medizinischer Probleme war er jedoch nicht in der Lage ein Fahrzeug sicher zu führen, weswegen die Polizei nun ermittelt.

Die Ehefrau des Rentners meldete sich zwischenzeitlich ebenfalls bei der Polizei, da sie ihren Gatten bereits vermisste.

Im Anschluss an den Einsatz wurde der Rentner zur medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Rückfragen bitte an:

Für Medienvertreter:
Kimberly Schätzchen
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Pressestelle
Telefon: 03971 251 3040
E-Mail: pressestelle-pi.anklam@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de


Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

