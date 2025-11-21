Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Diebstahl von Starkstromkabeln - Polizei sucht Zeugen

Stralsund (ots)

Im Zeitraum zwischen Mittwoch (19. November), 17:30 Uhr und Donnerstag (20. November), 08:00 Uhr kam es in Stralsund zu einem Diebstahl größerer Mengen Starkstromkabel.

Unbekannte Täter entwendeten vom Gelände der Stralsunder Stadtwerke in der Straße Am Heizwerk insgesamt rund 250 Meter Starkstromkabel. Der entstandene Schaden wird auf mindestens 5.000 Euro geschätzt. Beamte der Stralsunder Polizei nahmen vor Ort eine Strafanzeige wegen des Verdachts des Diebstahls auf sicherten Spuren.

Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe: Wer hat im genannten Tatzeitraum in diesem Bereich verdächtige Personen, Fahrzeuge oder ungewöhnliche Aktivitäten bemerkt?

Hinweise nimmt das Polizeihauptrevier Stralsund unter den Telefonnummer 03831 28900 sowie über die Onlinewache der Polizei unter www.polizei.mvnet.de entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell