PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Neubrandenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Diebstahl von Starkstromkabeln - Polizei sucht Zeugen

Stralsund (ots)

Im Zeitraum zwischen Mittwoch (19. November), 17:30 Uhr und Donnerstag (20. November), 08:00 Uhr kam es in Stralsund zu einem Diebstahl größerer Mengen Starkstromkabel.

Unbekannte Täter entwendeten vom Gelände der Stralsunder Stadtwerke in der Straße Am Heizwerk insgesamt rund 250 Meter Starkstromkabel. Der entstandene Schaden wird auf mindestens 5.000 Euro geschätzt. Beamte der Stralsunder Polizei nahmen vor Ort eine Strafanzeige wegen des Verdachts des Diebstahls auf sicherten Spuren.

Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe: Wer hat im genannten Tatzeitraum in diesem Bereich verdächtige Personen, Fahrzeuge oder ungewöhnliche Aktivitäten bemerkt?

Hinweise nimmt das Polizeihauptrevier Stralsund unter den Telefonnummer 03831 28900 sowie über die Onlinewache der Polizei unter www.polizei.mvnet.de entgegen.

Rückfragen bitte an:

Für Medienvertreter:
Jennifer Sänger
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Pressestelle
Telefon: 03831/245-205
E-Mail: pressestelle-pi.stralsund@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de


Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Neubrandenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Neubrandenburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Neubrandenburg
Alle Meldungen Alle
  • 21.11.2025 – 02:28

    POL-NB: Autofahrer kollidiert berauscht mit einem Straßenbaum

    PHR Anklam (ots) - Am Donnerstagabend des 20.11.2025 kam es gegen 20:45 Uhr auf der B 109 im Ort Görke zu einem Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem Baum. Nach bisherigen Erkenntnissen geriet der 39-jährige deutsche Fahrzeugführer aufgrund einer Fahruntüchtigkeit mit seinem PKW Smart nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Straßenbaum. Danach setzte er seine Fahrt fort und stoppte erst in ...

    mehr
  • 21.11.2025 – 02:16

    POL-NB: Winterliche Witterung überrascht mehrere Autofahrer auf der A20

    PR Friedland (ots) - Am Donnerstagabend des 20.11.2025, kam es gleich zu fünf Verkehrsunfällen auf der BAB 20 zwischen den Anschlussstellen "Neubrandenburg Nord" und "Friedland i.M.". Um 19:00 Uhr verlor eine 24-jährige deutsche Fahrzeugführerin eines Fiat kurz hinter der AS Neubrandenburg Ost die Kontrolle über ihr Fahrzeug und drehte sich auf der Fahrbahn um die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren