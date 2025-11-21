PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Übler Streich: Blumenkübel aus Garten in den Fluss geschmissen

Burg Stargard (ots)

Gar kein lustiger Streich ist das, was sich mehrere mutmaßliche Jugendliche in der Klüschenbergstraße in Burg Stargard geleistet haben sollen. Eine 75-Jährige hat gestern bei der Polizei eine Sachbeschädigung angezeigt, nachdem ihr am Mittwoch mehrere Blumenkübel weggenommen und in den nahegelegenen Fluss geschmissen wurden.

Dem Ehemann waren am Mittwoch gegen 15.30 Uhr Bewegungen rund um das Haus aufgefallen. Als er nachschaute, sah er mehrere junge Leute, die gerade Blumenkübel aus dem Garten des Hauses wegnahmen und damit zum Fluss liefen. Die Eheleute liefen noch hinterher, konnten aber nur noch die zerstörten und wegtreibenden Blumenkübel sehen. Es geht um insgesamt vier Blumenkübel aus Plaste und Keramik.

Derzeit geht die Polizei davon aus, dass für die Aktion drei dunkel gekleidete Jugendliche verantwortlich sind. Von den etwa 14-15 Jahre alten Jungen trug einer vermutlich eine Brille.

Die Polizei fragt nun nach sachdienlichen Hinweisen zu dem Trio und dessen Tat: Wer Relevantes im Klüschenbergstraße am Mittwochnachmittag gesehen hat oder sonstige Hinweise zu den Jugendlichen hat, wendet sich bitte an die Polizei Friedland unter 039601 / 300224 oder via Onlinewache unter www.polizei.mvnet.de

Rückfragen bitte an:

Für Medienvertreter:
Claudia Berndt
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Pressestelle
Telefon: 0395/5582-5003
E-Mail: pressestelle-pi.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de


Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

