Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Einsatzfazit nach Landesparteitag der AfD in Demmin

Demmin (ots)

Im Stadtgebiet von Demmin hat es heute einen größeren Polizeieinsatz im Zusammenhang mit dem Landesparteitag der AfD und einer angemeldeten Gegenveranstaltung gegeben. Die Maßnahmen unter Führung des Polizeihauptreviers Demmin wurden unter anderem mit Kräften der Bereitschaftspolizei unterstützt.

Gegen 10.00 Uhr startete der Parteitag mit etwa 450 Teilnehmern. Kurz nach dessen Beginn beendeten die etwa 25 Teilnehmer der Gegenveranstaltung nach zwei Stunden ihren stationären Protest. Die Kundgebung vor dem Veranstaltungsort verlief ohne nennenswerte Besonderheiten oder Störungen. Auch während des Parteitages hat es nach aktueller polizeilicher Kenntnis keine außergewöhnlichen Vorkommnisse gegeben.

Der Einsatz der Polizei konnte nach Veranstaltungsschluss heute Abend beendet werden.

i.A.

Claudia Berndt

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/ Polizeiführer vom Dienst
Jens Unmack EPHK
Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de
http://www.polizei.mvnet.de

Rückfragen innerhalb der Bürozeiten:
Bitte richten Sie Ihre Nachfragen innerhalb der Bürozeiten an die
jeweils regional und thematisch zuständige Pressestelle
(Polizeiinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg sowie
Polizeipräsidium Neubrandenburg).

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

