Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Alkoholisierter Radfahrer beschädigt zwei PKW

Ribnitz-Damgarten (ots)

Am Freitagnachmittag (21.11.2025) kam es gegen 16:00 Uhr in Ribnitz-Damgarten zu einem ungewöhnlichen Verkehrsunfall, an dem ein alkoholisierter Radfahrer beteiligt war.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand fuhr ein 59-jähriger deutscher Radfahrer zunächst gegen ein parkendes Fahrzeug der Marke Renault. Im Anschluss soll der Mann laut Zeugenaussage von seinem Fahrrad abgestiegen sein und versucht haben, dieses zu schieben. Hierbei stolperte er vermutlich über den Bordstein und stürzte. Dabei habe er ein weiteres Fahrzeug, einen Peugeot, beschädigt.

An beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtsachschaden von etwa 3.000 Euro.

Während der Unfallaufnahme stellten die eingesetzten Polizeikräfte deutlichen Alkoholgeruch beim Radfahrer fest. Eine Atemalkoholkontrolle ergab einen vorläufigen Wert von fast 2,5 Promille. Zur weiteren Beweissicherung wurde beim Beschuldigten eine Blutprobe entnommen.

Gegen den 59-Jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet.

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell