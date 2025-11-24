PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Neubrandenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Alkoholisierter Radfahrer beschädigt zwei PKW

Ribnitz-Damgarten (ots)

Am Freitagnachmittag (21.11.2025) kam es gegen 16:00 Uhr in Ribnitz-Damgarten zu einem ungewöhnlichen Verkehrsunfall, an dem ein alkoholisierter Radfahrer beteiligt war.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand fuhr ein 59-jähriger deutscher Radfahrer zunächst gegen ein parkendes Fahrzeug der Marke Renault. Im Anschluss soll der Mann laut Zeugenaussage von seinem Fahrrad abgestiegen sein und versucht haben, dieses zu schieben. Hierbei stolperte er vermutlich über den Bordstein und stürzte. Dabei habe er ein weiteres Fahrzeug, einen Peugeot, beschädigt.

An beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtsachschaden von etwa 3.000 Euro.

Während der Unfallaufnahme stellten die eingesetzten Polizeikräfte deutlichen Alkoholgeruch beim Radfahrer fest. Eine Atemalkoholkontrolle ergab einen vorläufigen Wert von fast 2,5 Promille. Zur weiteren Beweissicherung wurde beim Beschuldigten eine Blutprobe entnommen.

Gegen den 59-Jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Für Medienvertreter:
Jennifer Sänger
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Pressestelle
Telefon: 03831/245-205
E-Mail: pressestelle-pi.stralsund@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de


Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Neubrandenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Neubrandenburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Neubrandenburg
Alle Meldungen Alle
  • 24.11.2025 – 00:42

    POL-NB: Zeugenaufruf nach Überfall auf Pizzaboten in Neubrandenburg (LK MSE)

    Neubrandenburg (ots) - Am 23.11.2025 gegen 17:00 Uhr kam es zu einem Rauüberfall zum Nachteil eines Pizza-Lieferfahrers im Reitbahnviertel in Neubrandenburg. Nach derzeitigen Ermittlungsstand befand sich der 21-jährige syrische Lieferfahrer bei der Auslieferung einer Bestellung und parkte sein Fahrzeug im Bereich der Hufeisenstraße vor einem Mehrfamilienhaus. Als er ...

    mehr
  • 23.11.2025 – 00:03

    POL-NB: 81-jähriger Fahrzeugführer fährt in den Gegenverkehr

    Stralsund (ots) - Am 22.11.2025 gegen 17:35 Uhr kam es auf der L222 in der Greifswalder Chaussee in Stralsund zu einem Verkehrsunfall. Hierbei befuhr der 81-jährige deutsche Fahrzeugführer mit seinem PKW Volvo die Greifswalder Chaussee aus Richtung Innenstadt kommend und wollte weiter in Richtung Andershof fahren. Auf der entgegengesetzten Fahrbahn fuhr zum gleichen ...

    mehr
  • 23.11.2025 – 00:02

    POL-NB: Einsatzfazit nach Landesparteitag der AfD in Demmin

    Demmin (ots) - Im Stadtgebiet von Demmin hat es heute einen größeren Polizeieinsatz im Zusammenhang mit dem Landesparteitag der AfD und einer angemeldeten Gegenveranstaltung gegeben. Die Maßnahmen unter Führung des Polizeihauptreviers Demmin wurden unter anderem mit Kräften der Bereitschaftspolizei unterstützt. Gegen 10.00 Uhr startete der Parteitag mit etwa 450 Teilnehmern. Kurz nach dessen Beginn beendeten die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren