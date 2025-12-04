PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfall im Kreisverkehr in Weyerbusch

Weyerbusch (ots)

Weyerbusch. Am 04.12.2025 kam es gegen 14:24 Uhr zu einem Verkehrsunfall in der Ortslage Weyerbusch im dortigen Kreisverkehr. Eine aus Weyerbusch (Ortsteil Leingen) kommende Pkw-Fahrerin übersah den bereits im Kreisverkehr befindlichen Pkw ihrer Unfallgegnerin und stieß mit diesem zusammen. An beiden Fahrzeugen entstand entsprechender Sachschaden. Zwei der insgesamt drei Insassen wurden durch den Rettungsdienst vorsorglich in umliegenden Krankenhäusern vorgestellt. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die Richtungsfahrspur nach Nordrhein-Westfalen gesperrt und der Verkehr in Richtung Werkhausen abgeleitet werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Altenkirchen
Tel: 02681 9460

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

