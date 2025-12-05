Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Presseerstmeldung zu Vorfall an Konrad-Adenauer-Schule in Asbach

Asbach (ots)

Am heutigen Vormittag kam es in der Konrad-Adenauer-Schule in Asbach zu einem Vorfall, bei dem ein Schüler Reizgas in dem Schulgebäude versprühte. Hierdurch wurden zwei Personen verletzt. Derzeit sind mehrere Rettungskräfte und die Polizei im Einsatz. Es besteht keine weitere Gefahr.

Die Polizei Straßenhaus bittet von weiteren Presseanfragen abzusehen, es wird nachberichtet.

