Polizeidirektion Neuwied/Rhein
POL-PDNR: Presseerstmeldung zu Vorfall an Konrad-Adenauer-Schule in Asbach
Asbach (ots)
Am heutigen Vormittag kam es in der Konrad-Adenauer-Schule in Asbach zu einem Vorfall, bei dem ein Schüler Reizgas in dem Schulgebäude versprühte. Hierdurch wurden zwei Personen verletzt. Derzeit sind mehrere Rettungskräfte und die Polizei im Einsatz. Es besteht keine weitere Gefahr.
Die Polizei Straßenhaus bittet von weiteren Presseanfragen abzusehen, es wird nachberichtet.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Straßenhaus
Telefon: 02634/952-0
E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de
