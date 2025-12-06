PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Hinweise nach Verkehrsunfallflucht in Puderbach

Puderbach (ots)

Im Zeitraum vom 05.12.25, 19:00 Uhr bis 06.12.25, 12:30 Uhr kam es in der Brückenstraße in 56305 Puderbach zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand abgestellter Pkw wurde durch ein vorbeifahrendes, unbekanntes Fahrzeug beschädigt. Es entstand Schaden am linken Außenspiegel des roten Kleinwagens. Der unbekannte Unfallverursacher setzte seine Fahrt fort, ohne sich für den entstandenen Schaden zu verantworten. Die Polizei bittet Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zum flüchtigen Fahrzeug oder Fahrzeugführer geben können, sich bei der Polizeiinspektion Straßenhaus unter der Tel. 02634/9520 oder der E-Mailadresse pistrassenhaus@polizei.rlp.de zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Straßenhaus

Telefon: 02634-9520

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

