Polizeidirektion Neuwied/Rhein
Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Aggressives Wildschwein

Unkel (ots)

Am Nachmittag des 06.12.2025 gingen mehrere Notrufe bei der Polizeiinspektion Linz ein. Die Anrufer*innen meldeten ein aggressives und verletztes Wildschwein, das durch die Straßen der Gemeinde Unkel lief. Das ausgewachsene Tier habe bereits mehrere Passanten angegriffen und diese teilweise umgestoßen. Das ungewöhnliche Verhalten des Tieres sorgte für große Verunsicherung innerhalb der Bevölkerung. Durch eine Anwohnerin wurde das Wildschwein in einem umzäunten Gelände festgestellt. Durch eine Streifenwagenbesatzung in Zusammenarbeit mit der zuvor kontaktierten Jagdausübungsberechtigten konnte das Tier lokalisiert werden. Das verletzte Wildtier wurde waidgerecht erlegt. Glücklicherweise wurde niemand verletzt und es kam zu keinen Sachschäden.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Neuwied/Rhein

Telefon: 02631-878-0

Polizeiinspektion Linz
Tel. 02644-9430
E-Mail: pilinz@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

  • 06.12.2025 – 17:43

    POL-PDNR: Hinweise nach Verkehrsunfallflucht in Puderbach

    Puderbach (ots) - Im Zeitraum vom 05.12.25, 19:00 Uhr bis 06.12.25, 12:30 Uhr kam es in der Brückenstraße in 56305 Puderbach zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand abgestellter Pkw wurde durch ein vorbeifahrendes, unbekanntes Fahrzeug beschädigt. Es entstand Schaden am linken Außenspiegel des roten Kleinwagens. Der unbekannte Unfallverursacher setzte seine Fahrt fort, ohne sich für ...

    mehr
  • 06.12.2025 – 11:21

    POL-PDNR: Wissen - Einbrüche in mehrere Autos in Niederhövels

    Wissen (ots) - In der Nacht von Freitag auf Samstag, 05. auf 06.12.2025, wurden drei Autos beschädigt, die in Niederhövels in der Hauptstraße, Bergstraße und Mittelstraße geparkt waren. Alle Autos, die teilweise nicht verschlossen waren, wurden im Innenraum beschädigt. Wer Hinweise auf den Täter geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizeiwache Wissen unter der Telefonnummer 02742/ 9350 oder per Mail unter ...

    mehr
  • 06.12.2025 – 11:10

    POL-PDNR: Wissen - Einbrüche in zwei Wohnhäuser - Zeugensuche

    Wissen (ots) - Am frühen Freitagabend, 05.12.2025, wurde in Katzwinkel-Schönborn in zwei Einfamilienhäuser eingebrochen. Die Tatzeiten liegen zwischen 17 und 19:40 h. Die noch unbekannten Täter gelangten durch das Einschlagen von Scheiben in die Häuser. Die Höhe des entstandenen Schadens steht noch nicht fest. Wem fremde Personen oder Fahrzeuge zur Tatzeit in Katzwinkel aufgefallen sind, wird gebeten, sich bei der ...

    mehr
