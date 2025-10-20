PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Feuerwehr Allensbach

FW Allensbach: Jahreshauptübung 2025
  • Bild-Infos
  • Download
  • 2 weitere Medieninhalte

Allensbach (ots)

Am Abend des 17.10.2025 fand die Jahreshauptübung der Feuerwehr Allensbach mit allen Abteilungen statt.

Gemeldet wurde ein Gebäudebrand mit mehreren vermissten Personen in einem Lagergebäude des Golf Clubs Konstanz in Langenrain.

Um 18:00 Uhr wurde durch die Leitstelle des Landkreises die Gesamtwehr alarmiert.

Bereits auf der Anfahrt konnte eine Rauchentwicklung von den ersten anrückenden Einsatzkräften wahrgenommen werden. Mehrere Trupps gingen unter Atemschutz in das Gebäude und suchten dort nach den vermissten Personen. Diese konnten alle während des Übungsverlaufs aus dem Gebäude gerettet werden. Unter anderen kam hierbei auch die Drehleiter zum Einsatz. Als besondere Herausforderung stellte sich die Wasserversorgung aus offenem Gewässer und über lange Wegstrecke dar.

Nach ungefähr 1,5 Stunden konnte die Übung beendet werden.

Im Anschluss trafen sich alle Einsatzkräfte zu einer Nachbesprechung und liesen den Abend bei einem gemeinsamen Essen ausklingen.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Allensbach
Timo Hauer
E-Mail: timo.hauer@feuerwehr-allensbach.de
https://feuerwehr-allensbach.de/

Original-Content von: Feuerwehr Allensbach, übermittelt durch news aktuell

