FW Allensbach: G1 Betriebsstoffe aus PKW
Allensbach (ots)
Am Vormittag des 19.09.2025 kam es zu einem Verkehrsunfall auf der K6170 zwischen Allensbach und der Anschlussstelle West zwischen zwei PKW. Aufgrund von auslaufenden Betriebsstoffen wurde ein Kleinalarm der Abteilung Allensbach ebenfalls alarmiert.
Die Einsatzkräfte streuten die ausgelaufen Betriebsstoffe ab.
Nach 30 Minuten konnte der Einsatz beendet werden und die Einsatzkräfte wieder einrücken.
