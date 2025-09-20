Feuerwehr Allensbach

FW Allensbach: G1 Betriebsstoffe aus PKW

Bild-Infos

Download

Allensbach (ots)

Am Vormittag des 19.09.2025 kam es zu einem Verkehrsunfall auf der K6170 zwischen Allensbach und der Anschlussstelle West zwischen zwei PKW. Aufgrund von auslaufenden Betriebsstoffen wurde ein Kleinalarm der Abteilung Allensbach ebenfalls alarmiert.

Die Einsatzkräfte streuten die ausgelaufen Betriebsstoffe ab.

Nach 30 Minuten konnte der Einsatz beendet werden und die Einsatzkräfte wieder einrücken.

Original-Content von: Feuerwehr Allensbach, übermittelt durch news aktuell