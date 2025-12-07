PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfall unter dem Einfluss berauschender Mittel endet in Vorgarten

Willroth (ots)

Am 07.12.2025, gegen 04:50 Uhr, meldete ein aufmerksamer Zeuge einen unbeleuchteten PKW, welcher in Schlangenlinien geführt wurde. Der PKW konnte durch die eingesetzten Beamten aufgenommen werden. Eingeschaltete Anhaltesignale des Streifenwagens wurden durch den Fahrer ignoriert. Im Rahmen einer kurzen Verfolgungsfahrt verunfallte der PKW schließlich im Vorgarten eines Wohnanwesens. Dem Verhalten des Fahrers liegt ein vorangegangener Alkohol- sowie Betäubungsmittelkonsum zugrunde. Er wird sich in einem entsprechenden Strafverfahren verantworten müssen. Im Rahmen des Unfalles kam es zu keinen Personenschäden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Straßenhaus

Telefon: 02634/952-0
E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

