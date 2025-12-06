PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Brand einer Holzhütte

Isenburg (ots)

Am 06.12.2025, gegen 13:20 Uhr, wurde hiesiger Dienststelle der Brand einer Holzhütte im unmittelbaren Bereich des Restaurants "Fischerhütte Isertal" in Isenburg gemeldet. Vor Ort konnte eine in Vollbrand stehende Holzhütte festgestellt werden. In dieser befanden sich zum Zeitpunkt des Brandes zwei Stromaggregate sowie ein 1800 Liter Öltank. Auf Grund des brennenden Öls gestalteten sich die Löscharbeiten schwierig. Laut Eigentümer haben sich zu Brandbeginn keine Personen in der Holzhütte aufgehalten. Durch die Feuerwehren Dierdorf, Großmaischeid und Kleinmaischeid konnte der Brand letztendlich gelöscht werden. Es kam zu keinem Personenschaden. Auf Grund ausgelaufener Stoffe an der Brandstelle werden seitens zuständiger Behörden Folgemaßnahmen getroffen. Die Höhe des Sachschadens sowie die Brandursache ist derzeit unbekannt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Straßenhaus

Telefon: 02634-9520

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

