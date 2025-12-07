Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Fußgängerin durch Pkw angefahren

Linz am Rhein (ots)

Am Freitag, den 05.12.2025 , kam es vormittags auf dem Parkplatz des Meusch-Centers in Linz am Rhein zu einem Verkehrsunfall bei dem eine Passantin (77) am Bein verletzt worden ist. Der Unfall ereignete sich, als die Passantin über den Parkplatz ging und ein PKW in eine Parklücke einbiegen wollte. Dabei übersah der PKW-Fahrer die Passantin und fuhr diese an. Durch umstehende Zeugen wurde mitgeteilt, dass der PKW mit dem linken Vorderrad über das Bein der Passantin gerollt sei. Diese war ansprechbar und klagte über Schmerzen. Aus diesem Grund wurde sie durch den Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht.

