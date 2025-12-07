PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neuwied/Rhein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Fußgängerin durch Pkw angefahren

Linz am Rhein (ots)

Am Freitag, den 05.12.2025 , kam es vormittags auf dem Parkplatz des Meusch-Centers in Linz am Rhein zu einem Verkehrsunfall bei dem eine Passantin (77) am Bein verletzt worden ist. Der Unfall ereignete sich, als die Passantin über den Parkplatz ging und ein PKW in eine Parklücke einbiegen wollte. Dabei übersah der PKW-Fahrer die Passantin und fuhr diese an. Durch umstehende Zeugen wurde mitgeteilt, dass der PKW mit dem linken Vorderrad über das Bein der Passantin gerollt sei. Diese war ansprechbar und klagte über Schmerzen. Aus diesem Grund wurde sie durch den Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Neuwied/Rhein
Polizeiinspektion Linz am Rhein
Telefon: 02644-9430

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neuwied/Rhein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neuwied/Rhein
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neuwied/Rhein
Alle Meldungen Alle
  • 07.12.2025 – 10:01

    POL-PDNR: Pressemeldung der PI Neuwied zum Nikolauswochenende

    Neuwied (ots) - Neuwied - Schulwegkontrollen Am Freitag, den 05.12.2025, führte die Polizei Neuwied Schulwegkontrollen an verschiedenen Schulen im Stadtgebiet durch. Hintergrund der Kontrollen waren mehrere Beschwerden von Schulleitungen und Eltern über unhaltbare Zustände im Zusammenhang mit den sogenannten Elterntaxis. An den verschiedenen Kontrollstellen wurden mehrere Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen nicht ...

    mehr
  • 07.12.2025 – 05:53

    POL-PDNR: Verkehrsunfall unter dem Einfluss berauschender Mittel endet in Vorgarten

    Willroth (ots) - Am 07.12.2025, gegen 04:50 Uhr, meldete ein aufmerksamer Zeuge einen unbeleuchteten PKW, welcher in Schlangenlinien geführt wurde. Der PKW konnte durch die eingesetzten Beamten aufgenommen werden. Eingeschaltete Anhaltesignale des Streifenwagens wurden durch den Fahrer ignoriert. Im Rahmen einer kurzen Verfolgungsfahrt verunfallte der PKW schließlich ...

    mehr
  • 06.12.2025 – 19:49

    POL-PDNR: Brand einer Holzhütte

    Isenburg (ots) - Am 06.12.2025, gegen 13:20 Uhr, wurde hiesiger Dienststelle der Brand einer Holzhütte im unmittelbaren Bereich des Restaurants "Fischerhütte Isertal" in Isenburg gemeldet. Vor Ort konnte eine in Vollbrand stehende Holzhütte festgestellt werden. In dieser befanden sich zum Zeitpunkt des Brandes zwei Stromaggregate sowie ein 1800 Liter Öltank. Auf Grund des brennenden Öls gestalteten sich die Löscharbeiten schwierig. Laut Eigentümer haben sich zu ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren